【IT之家众测作品】小米路由器AX3600深度体验：路由器的口碑逆转？

本文系IT之家众测第六期作品。稿件内容、照片均为众测作者原创。

首先，得感谢IT之家举办这次的小米路由器众测活动，并且选中我成为体验官，让我这个中奖绝缘体能够体验并评测小米最新发布的AX3600路由器。第一次写一篇长文来评测，有不足之处还请大家多多包涵！



外观

在刚收到快递时，最大的感受就是一个字：大，快递盒的体积和电脑主机相比不相上下。拆开包装，该有的东西都有：路由器本体，12V/2A的电源适配器，一页说明书，另外附赠了一根0.8米的网线。

▲包装盒正面

▲电源适配器(12V/2A)

根据官方参数显示，在天线正常展开的形态下，AX3600长宽高分别为410 x 177 x 134 mm，相比于之前笔者使用的荣耀路由Pro2的115 mm x 115 mm x 108 mm和华为路由WS5200四核版的210 mm x 125.6 mm x 38.4 mm（折叠外置天线），体积上完全不在一个量级。

▲体积对比(上1为荣耀路由Pro2，上2为华为路由WS5200四核版，下面为AX3600)

▲包装盒对比

在设计方面，AX3600采用了三角形的长条设计，简约但不失大气，七根天线的设计，给人无线信号上的安全感。正中央的天线是独立的AIoT天线，上方有一个状态指示灯，三角形顶面配置了一条金色的金属件作为点缀，根据官方介绍，这条金属件还能够加速机器由内而外的热量传导，为路由器的高速运转提供稳定的散热支持。路由器的正面则有两个工作指示灯，分别为STSTEM和INTERNET。

小米的Logo和型号则是放到了右下角。

背面设有1个WAN口、3个LAN口，四个口都支持最高千兆，电源孔以及一个Reset按钮。美中不足的是缺失了USB接口。

底部镂空的设计保证了大面积的散热空间，四个防滑脚垫既能起到防滑作用，同时也有助于散热，保证了路由器长期稳定的工作。底部中间的标签上提供了路由器的基本信息，如初始Wi-Fi名称，管理后台地址等。

性能

小米路由器AX3600搭载高通IPQ8071A芯片，双频并发无线理论速率达2976Mbps，在2.4GHz频段和5GHz频段分别搭载2颗和4颗外置高性能信号放大器（PA+LNA）。小米路由器AX3600配备512MB内存，最多可支持同时连接248台设备。小米路由器AX3600搭载7根天线，其中包括AIoT专属天线，搭配600M独立双频Wi-Fi芯片，支持自动发现身边未初始化的小米智能设备。

小米路由器AX3600支持远程控制，可以远程帮助家中的父母远程完成配置，还支持双频并发与MU-MIMO技术。

参数看看就好，最重要的还是体验。笔者之前家里使用的主路由是荣耀路由Pro2，家里一台智能音箱和手机、电脑连接了5GHz频段Wi-Fi, 10个左右智能家居设备连接了2.4GHz频段Wi-Fi。在书房使用5GHz频段Wi-Fi用笔记本上网玩游戏网络还算稳定，但如果距离稍微远一点或者连接了2.4GHz频段Wi-Fi，体验就要大打折扣。由于笔者家中暂时没有Wi-Fi 6设备，因此这次的评测，着重于评测路由器的信号和速率，同时也会加入荣耀路由Pro2进行对比。

速度方面，家中100Mbps电信宽带，使用三星S9+分别连接两款路由器的5GHz和2.4GHz频段Wi-Fi，在家中三个位置，不同情况下，采用SpeedTest进行测速，每个位置测速3次，取出最好的一组数据作为对比。需要注意的是，测速之前两款路由器都已经优化了信道，2.4GHz下连接了9个智能设备，5GHz下连接了手机和电脑2个设备。

▲家里平面图(扫地机器人生成)

1号点即为路由器所在位置，2号点是书房电脑位置，3号点为主卧位置(未摆放家具)。经过SpeedTest超过60次的测速，通过筛选不正常的测速结果，结果如图所示：

可以看出，小米AX3600在速度和信号覆盖方面可谓是碾压了使用凌霄芯片的荣耀路由Pro2，在2.4GHz下有少量的丢包，但瑕不掩瑜，即便在离路由器最远的主卧，信号和速度都做得相当不错。在表格中还有没展示的一项，极限距离(主卧阳台最里面)下小米路由5G信号仍有2格，最高跑出了25.4Mbps的下行和21.2Mbps的下行速度，2.4G信号虽然有三格，但是上传速度已经到了不可用的状态。

▲主卧阳台测速(1为2.4GHz，后面2个为5GHz测速结果)

实际体验中，在连接5GHz Wi-Fi玩《英雄联盟》时，延迟为38ms，对比插网线的35ms，差距已经可以忽略不计。手机上看视频，基本可以实现秒开，随意拖动进度条，也能在2s内缓冲完成。经过十天的使用，我认为在路由器的信号和稳定性方面，小米AX3600在599这个价位没有对手，这个定价可谓是很值了。

软件

软件方面，小米Wi-Fi App经过全新升级，页面上的功能更加直观，能够更轻松的管理路由器和接入设备。

路由器页面可以直观的看到当前连接设备数量和网络使用情况，点击右上角的+，选择添加智能设备，路由器即可利用独立的AIoT天线发现附近尚未配对的智能设备，比用手机搜索智能设备配对连接方便很多。

▲小米Wi-Fi路由器和添加智能设备界面

设备页面：小米Wi-Fi能够智能识别设备，自动将IoT设备和手机电脑设备分类，能够直观的看到每一台设备的网络情况，点击某个具体的智能设备，还能够设置限速，访问控制等限制功能。针对米家的智能设备，还可以跳转到米家该设备的详情页。

工具箱页面：小米Wi-Fi提供了目前主流路由器管理App都具备的功能，值得一提的是小米将网易UU游戏加速集成到了软件中，可针对单个设备加速某个游戏，这对游戏党尤其是主机党来说是极为方便的。另外新用户注册绑定路由器还能获赠3个月会员（老用户只有羡慕的份了）。在Wi-Fi设置页面，你可以开启Wi-Fi 6模式，由于我暂时没有Wi-Fi 6设备，很遗憾无法体验到这一卖点，另外需要吐槽的是Wi-Fi双频合一功能，开启之后可能出现断流的情况，为了最佳体验，最好不要开启这一功能。

在刚收到路由器没过多久，小米AX3600推送过一次固件，优化了多个方面的体验，同时预告了未来的固件升级方向，包括很多人关注的160MHz，也会在未来推送。相信通过后期不断地升级，小米AX3600能够进一步提高性能，成为一款口碑销量爆棚的路由器。

总结

小米做路由器已经有一些年头了，作为当时小米路由器3的受害者，让我花599买小米的路由器，放在以前是不可能的，但经过了这段时间的体验，我彻底改变了这个想法，作为一款599价位的路由器，我认为小米AX3600是超值的，它改变了我对小米路由器一贯断流、信号差的看法，更好的信号、更快的连接速度、出色的网络稳定性，方方面面都达到了这个价位应有甚至超越这个价位的体验，小米正在用这款路由器向外界证明自己，改变大众对小米路由器的看法。

总的来说，如果你想拥有一个性能出色、信号稳定同时支持Wi-Fi 6的路由器，AX3600绝对值得你购买！

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