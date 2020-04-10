日本软银CFO：不受疫情影响，仍推进410亿美元资产出售计划

北京时间4月10日晚间消息，据国外媒体报道，尽管新型冠状病毒疫情继续肆虐，且首相安倍晋三也宣布日本进入紧急状态，但软银集团首席财务官（CFO）后藤芳光（Yoshimitsu Goto）今日表示，软银将按原计划继续推进4.5万亿日元（约合410亿美元）的资产出售计划。

后藤芳光今日在接受媒体采访时称：“我们是在新型冠状病毒爆发后，宣布这项资产出售计划的。”软银3月23日宣布，将在未来四个季度出售至多价值4.5万亿日元（约合410亿美元）的资产，以资助一项2万亿日元的股票回购计划，并偿还债务和回购债券。

但此后，随着疫情的恶化，全球金融市场遭受进一步震荡。为此，有分析人士猜测，软银很可能被迫调整该资产出售计划，包括已设定的最终期限。而后藤芳光今日则对此给予了否认，称“延期基本上是不可能的，我们已经有了一个方案，在当前的形势下坚定地执行原计划。”

除此之外，他没有对资产出售方案的构成发表任何评论，包括是否会抛售所持阿里巴巴集团的股份。当前，软银持有阿里巴巴25.2%的股份，占软银27万亿日元投资组合的一半以上。

上个月曾有国外媒体发表文章称，软银要完成410亿美元的资产出售计划，所持阿里巴巴股票是关键。在软银的“待售资产”名单上，所持阿里巴巴股份肯定排在首位。

尽管阿里巴巴股票存在被软银出售的可能性，但自软银发布该声明以来，截至周四收盘，在香港上市的阿里巴巴股票已经上涨了5%。

许多分析师还预计，除了所持阿里巴巴股份，软银的日本移动部门软银公司（SoftBank Corp）和最近与T-Mobile合并的美国运营商Sprint也是软银可能要出售的资产。

软银表示，此次资产出售所得主要用来资助一项2万亿日元的股票回购计划，并偿还债务和回购债券。基于周四4138日元的收盘价计算，软银需要回购约6亿股股票。届时，软银CEO孙正义所持公司股份从26%提高到38%。