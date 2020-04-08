反目成仇！WeWork起诉软银，要求完成30亿美元收购要约

4月8日消息，据国外媒体报道，当地时间周二WeWork董事会的一个特别委员会起诉软银放弃30亿美元收购要约。

这一收购要约是软银去年10月与WeWork达成96亿美元救助方案的一部分，该方案使软银获得对WeWork的控制权。据悉，该委员会曾与软银就30亿美元的收购要约进行谈判。但随着新型冠状病毒疫情的持续蔓延，WeWork办公空间的入驻率大幅下降。

软银上周表示，由于几个先决条件并未得到满足，因此不会推进收购要约。这一消息让包括联合创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)、风险投资公司标杆资本以及持有公司股权员工等WeWork少数股东感到失望，他们正期待着套现。

软银将疫情的商业影响也列为不愿完成收购要约的原因之一，但它也指出，美国对WeWork的刑事和民事调查等因素都是放弃收购的理由。

这个独立特别委员会由两名成员组成。其中一位是WeWork股东标杆资本普通合伙人布鲁斯·邓利维(Bruce Dunlevie)，另一位是Coach前首席执行官卢·弗兰克福特(Lew Frankfort)。

特别委员会表示，“软银未能完成收购要约，显然违反了合同义务。此外，软银还违反了对WeWork少数股东(包括数百名现任和前任员工)的受托义务。”

软银则表示，“特别委员会今天提交的文件中没有任何内容能令人信服地驳斥软银终止收购要约的决定。软银将积极应对这一诉讼。特别委员会在法律上没有义务强迫软银购买他们的股份的情况下，他们是不会得逞的。”

WeWork要求特拉华州一名法官做出所谓“特定履约”判决，迫使软银完成收购要约，或要求其赔偿一定数额的损失，具体数额将在庭审中确定。