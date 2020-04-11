苹果谷歌联手，利用iPhone和Android App追踪疫情传播

北京时间4月11日消息，苹果公司和谷歌公司周五宣布了一项合作伙伴关系，两家公司将合作提供工具，以帮助追踪新冠病毒的传播。

苹果公司表示，两家公司将在5月启动开发者工具（API），以“使公共卫生部门的应用程序（App）实现Android和iOS设备之间的互通操作”。这些App将在iTunes App Store和Google Play商店中上线。

专家们已经开始呼吁私营部门使用所谓的“症状监测（syndromic surveillance）”来追踪新冠病毒的传播，这种技术可以用来追踪流行病。科技企业尤其占优势，因大多数人都拥有可以安装App的手机，且政府“症状监测”的资金已经枯竭。

“谷歌和苹果宣布共同努力，令蓝牙技术的使用能够帮助政府和卫生机构减少病毒的传播，并将保护用户隐私和安全性作为设计的核心，”一份宣布合作伙伴关系的新闻稿称。

蓝牙技术通常可以使用较小的蓝牙信标来跟踪手机位置，这些信标能够提供比蜂窝信号或GPS更准确的位置。苹果和谷歌的工具将使App制造商利用蓝牙技术让人们知道何时与确诊患者接触过，这一过程称为“接触者追踪（contact tracing）”。

Android和iOS设备均允许用户自主选择哪些App有权访问蓝牙追踪位置，并可自由关闭追踪。目前尚不清楚这些App是否将追踪个人位置，或者只是追踪一个确诊患者是否与其他人的接触。

苹果在一份新闻稿中说：“在接下来的几个月中，苹果和谷歌将通过在基础平台中构建该功能来启用更广泛的基于蓝牙的接触者追踪平台。”

值得指出的是，这种方式是“选择性加入”追踪，意味着用户如果参与就必须同意接受追踪。“接触者追踪”可以使卫生官员通过查看谁与感染者保持密切接触来监控病毒的传播。

此类应用已在新加坡等其他国家或地区使用，装有接触者追踪App的手机会记录人与人之间的接触并将数据存储21天。在新加坡，蓝牙信号会记录人们何时靠近彼此，但未收集App使用人的位置。

两家公司表示，“在这项工作中，隐私、透明度和知情许可是至关重要的，我们期待与感兴趣的利益相关者进行协商来构建此功能。我们将公开发布有关工作的信息，以供他人分析。”