Canalys：2020年Q1全球PC需求飙升，但出货量减少8%

IT之家4月11日消息 根据知名研究公司Canalys的最新报告，与2019年同期相比，2020年第一季度PC出货量下降了8%。这是自2016年以来的最大跌幅，尽管需求激增。

Canalys称，在COVID-19大流行期间，随着越来越多的工人和学生开始在家工作，PC制造商在第一季度看到需求“飙升”。但是，供应链上的限制又导致出货量下降。

Canalys研究总监Rushabh Doshi表示：“全球COVID-19爆发其实在推动PC行业的发展，但是，由于到10nm节点的过渡不足，PC制造商在2020年初就面临英特尔处理器供应紧俏的限制。当农历新年假期后中国工厂无法重新开业时，情况更加恶化。”

进入第二季度，Canalys推测这种需求的增长可能不会保持稳定。Canalys分析师Ishan Dutt说：“很少有企业会为办公室在技术上进行投资，而愿意投资的企业也已经购入了新设备” “全球经济衰退已经开始，企业将破产，有数百万人失业。”



▲资料来源：Canalys

上面是Canalys给出的详细出货数据，供IT之家小伙伴们参考。2020年第一季度，PC制造商的格局相对保持不变，联想再次以1,280万台的出货量位居榜首。惠普和戴尔分别紧随其后，出货量分别为1170万和1050万。据Canalys的数据，苹果跌幅最大，出货量下降了20%，至320万台。