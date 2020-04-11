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399元，诺基亚5310复刻版4月13号开启预订

2020/4/11 13:38:05来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月11日消息 诺基亚天猫旗舰店已在首页上线新幻灯，公布了诺基亚5310复刻版的售价和预售时间。

幻灯显示，诺基亚5310复刻版售价399元，将于下周一（4月13号10点）开启预售，并且前400名用户送32GB存储卡。

此外，诺基亚220 4G也将开售，售价200元左右，但具体时间未公布。

IT之家了解到，诺基亚5310是于2007年推出的一款塞班机型，诺基亚5310复刻版于今年3月20日发布，主打音乐播放功能，屏幕大小为2.4英寸QVGA，比旧版屏幕大0.3英寸，后置VGA相机。拥有16MB的内部存储空间，支持最高32GB扩展存储。除了MP3播放器和前置立体声扬声器之外，诺基亚5310还拥有3.5毫米音频插孔和蓝牙，同样支持FM收音机，还保留了侧面音乐控制键。

诺基亚220 4G在去年7月24日发布，拥有青蓝色和黑色两种配色，手机尺寸为121.3×52.9×13.4mm，重量为86.5g（包括电池）。性能方面，内存为16MB，屏幕尺寸为2.4英寸。续航方面，电池容量为1200mAh，待机时间长达27天，通话时间长达6.3小时；使用Micro-USB2.0。其他方面，具有调频收音机、MP3播放器和贪吃蛇游戏等。

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关键词：诺基亚5310

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