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锐捷网络发布Wi-Fi 6 Plus新品，整体体验提升4倍

2020/4/11 18:18:36来源：TechWeb作者：果青责编：孤城评论：

4月11日消息，锐捷网络正式发布Wi-Fi 6 Plus新品，官方称Wi-Fi 6 Plus AP内置了硬件AI专用射频模组，与WIS云端联动，可提升无线体验、无线安全和数据分析等方面的全场景化覆盖能力。

锐捷此次推出的Wi-Fi 6 Plus新品，采用了四射频 AI Radio设计，多一路AI Radio，性能更强。独立的智能射频，配合无线AI云平台WIS，可先将网络体验数字化，然后精准识别每个终端类型和应用，再将高性能终端接入专属高速射频，低速终端引导到AI Radio，给整体Wi-Fi网络体验带来4倍提升。

AI Radio还能对Wi-Fi网络进行智能防护，消除安全隐患；同时，对于高校、商贸、金融网点等场景，还能帮助其实现数据采集、轨迹定位、电子围栏等大数据监控服务。

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▲RG-AP890(AR)

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▲RG-AP850(AR)和RG-AP820(AR)

此次推出的Wi-Fi 6 Plus新品包括旗舰款：RG-AP890（AR）、中端和高性价比款：RG-AP850(AR)和RG-AP820(AR)。旗舰款是首创四射频 AI Radio设计的无线AP，采用了太空舱设计，拥有超密集的十八条流天线，整机速率可达16.417Gbps。

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关键词：锐捷WiFi 6 Plus

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