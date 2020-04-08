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锐捷 Mini PC “小钢炮”即将发布：兆芯8核处理器+UOS系统

2020/4/8 17:26:53来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月8日消息 根据兆芯官方的消息，4月10日下午，由锐捷网络基于开先KX-6000系列处理器平台打造的RG-CT7800终端计算机将在线上发布。

据介绍，RG-CT7800终端计算机将搭载兆芯开先KX-6000系列8核2.7GHz处理器，标配统一操作系统UOS

IT之家2月份曾报道，这款小主机体积仅为2.4L，搭载了国产兆芯ZX-E八核心处理器KX-U6780A，拥有2.7G主频，并配备8GB DDR4内存和256GB SSD。KX-U6780A使用了16nm工艺，核心采用超标量、多发射、乱序执行架构设计，兼容最新的SSE4.2/AVX x86指令集、SM3/SM4加速指令，支持64位系统和SM3/SM4国密算法，可轻松支持4K高清视频流畅播放、办公和图形设计类软件的性能要求。

锐捷RG-CT7800可搭配UOS、银河麒麟等操作系统，并与流式软件，版式软件如金山WPS，永中office，数科OFD都完成了软硬件适配。在外设方面，与奔图打印扫描一体机、成者科技高拍仪、手写板，以及科密的扫码枪都匹配测试通过，在确保安全性、稳定性的基础上全面满足党政机关、金融证券、中大企业、医疗教育等各行业桌面办公的需求。

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关键词：锐捷兆芯

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