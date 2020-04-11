英特尔十代酷睿游戏本下周开卖，最高可选i9-10980HK+RTX 2080 Super

IT之家4月11日消息 4月2日，英特尔公布了十代酷睿H系列处理器，英伟达也公布了RTX 2080 Super、RTX 2070 Super等新款GPU。微星、技嘉、机械革命、雷神等品牌同步推出了新款的游戏本，最高可选i9-10980HK+RTX 2080 Super，4月15日正式开卖。

技嘉 NewAero15 游戏本

IT之家了解到，技嘉新推出的NewAero15-YB，定位创意设计轻薄游戏本，采用了i9-10980HK 8核心处理器，RTX 2080 SUPER显卡，64GB内存和1TB SSD，屏幕为15.6英寸4K OLED，售价为32399元。

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微星 GS 75游戏本

微星新款GS 75游戏本采用17.3英寸300Hz屏，最高可选i9-10980HK+RTX 2080 Super。低配版i7-10750H+ RTX2070 Max-Q首发价15999元。

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机械革命X3-S游戏本

机械革命X3-S游戏本采用17.3英寸屏，i7-10750H+8GB内存+ 512GB SSD+ RTX 2060，首发价格7199元。

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