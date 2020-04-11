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英特尔十代酷睿游戏本下周开卖，最高可选i9-10980HK+RTX 2080 Super

2020/4/11 22:48:47来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月11日消息 4月2日，英特尔公布了十代酷睿H系列处理器，英伟达也公布了RTX 2080 Super、RTX 2070 Super等新款GPU。微星、技嘉、机械革命、雷神等品牌同步推出了新款的游戏本，最高可选i9-10980HK+RTX 2080 Super，4月15日正式开卖

技嘉 NewAero15 游戏本

IT之家了解到，技嘉新推出的NewAero15-YB，定位创意设计轻薄游戏本，采用了i9-10980HK 8核心处理器，RTX 2080 SUPER显卡，64GB内存和1TB SSD，屏幕为15.6英寸4K OLED，售价为32399元。

京东技嘉GIGABYTE NewAero15-YB32399元直达链接

微星 GS 75游戏本

微星新款GS 75游戏本采用17.3英寸300Hz屏，最高可选i9-10980HK+RTX 2080 Super。低配版i7-10750H+ RTX2070 Max-Q首发价15999元。

京东微星GS75 绝影I7-10750H RTX2070MAXQ 16G内存 1TB固态15999元直达链接

机械革命X3-S游戏本

机械革命X3-S游戏本采用17.3英寸屏，i7-10750H+8GB内存+ 512GB SSD+ RTX 2060，首发价格7199元。

京东机械革命(MECHREVO)X3-Si7-10750H 8G 512G PCIE RTX20607199元直达链接

更多产品资讯：

机械革命推出Z2 Air-S笔记本：i5-10300H+GTX 1650，5299元

机械革命Z3 Air游戏本上架：i7-10750H+GTX 1650，5699元

微星 GS66 游戏本上架：十代i7+RTX 2060+240Hz屏

技嘉Aorus 15G 游戏本上架：8核i7+RTX 2070，机械键盘

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关键词：笔记本十代酷睿

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