5G消息年内上线，实施流量计费可能性大

4月12日消息 日前，中国三大运营商联合多位产业合作伙伴共同发布5G消息白皮书，揭开了5G时代消息业务服务变革的序幕。据央视新闻11日报道，5G消息将于年内上线。

对于个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合；对于企业而言，5G消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。

中国移动研究院业务研究所所长黄更生表示：“5G消息是信息服务的入口，不需要下载APP免账号登录，具有实名认证的特色。通过大数据、云计算与人工智能的深度融合，将会给用户提供一些个性化、智能化的交互服务，来满足用户日益增长的对信息服务的要求，助力各行各业的数字化转型。”

据黄更生介绍，中国移动从2016年就开始研发5G消息的云测试平台，目前三大运营商正在共同构建相关手机终端的测试标准体系。

中国电信集团市场部副总经理杨岭才表示：“结合5G网络的建设进度，5G消息应该在今年第四季度推向社会。虽然目前还没有明确的（资费）方案，但是5G消息资费策略应该会更具市场竞争力。”

中国联通集团产品中心总经理张云勇表示：“运营商之间一定要互联互通互操作，所有用户都能在同一个平台上使用统一的接口，享受到统一的业务和统一的体验，将用户群统一接进5G消息平台。”

业内人士指出，预计5G消息按流量计费的可能性更大，未来也可能推出定向流量包，价格有望比目前的短信和微信更加优惠。并且5G消息不仅能在5G手机上使用，未来也会拓展到4G用户的手机上。