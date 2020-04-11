“5G消息”高调亮相：运营商5G应用布局走出关键一步

“5G消息”忽如一夜春风来。4月8日上午，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商联合发布《5G消息白皮书》，阐述了5G消息的核心理念，基于GSMA RCS UP2.4标准构建，带来全新的人机交互模式，构建全新的信息服务入口。

5G资本开支2000亿、5G网络加速建设、多个城市突破百万5G用户……今年以来5G话题不断发酵，5G新应用呼之欲出。而5G消息让业界对于5G应用的讨论，进入到一个新层面。5G消息是否意味着运营商和微信等超级APP竞争？其高调亮相，将能够产生哪些价值？

全球一统，开放生态

移动互联网虽然繁荣，流量持续高速增长，但存在一个个醒目的信息孤岛。各个掌握巨大流量的超级APP之间互不打通，给用户使用带来了很大不便。例如一些应用商店，下载竞争对手旗下的APP，往往会出现“无法解析”的情况，迫使用户下载更多的APP来解决这一麻烦。

从白皮书可以看到，5G消息将以开放的姿态，彻底打破移动互联网孤岛。“5G消息”不仅仅是运营商传统短信的升级，据白皮书介绍，5G消息可以提供多媒体消息、商业类消息、智能化消息，以及互动式服务、安全防伪等新业务。既有toC的应用，更有toB的应用，潜力巨大。

5G消息也不是凭空出世。事实上，运营商一直在探索，早在2008年GSMA就提出了RCS（富媒体通讯套件）服务的概念。经过不断完善，在4G时代，包括中国移动等全球各地运营商开始逐步应用，并得到了移动操作系统提供商Google和多家主流手机品牌的支持，仅中国移动覆盖终端及用户数均超过1亿。

随着标准演进和产业集聚，5G时代来临时，基于RCS标准的5G消息，展现出了强大的能量。其一，基于GSMA全球统一的标准体系，诚如中国移动副总经理董昕所言，“5G消息是全球运营商的共同选择”，不仅国内三大运营商，全球运营商之间均可以互联互通，不再是某一家或几家运营商独木难支。

其二，终端厂商纷纷支持。本次“5G消息”发布会，包括华为、中兴、小米、vivo、OPPO、三星、联想、魅族等11家终端厂商的代表联袂出席，今年内会有多款支持“5G消息”的终端上市。

其三，参考3G和4G的发展历程，5G带来了网速的数量级提升，必然会产生新的“杀手级应用”，从而给产业生态重构提供了最佳土壤。基于4G时代探索流量经营新模式的经验，以及5G的网络和技术先发优势，未来运营商率先探索出5G新盈利模式或杀手级应用业务也未可知。

5G消息带来四大机遇

从产业生态演进趋势来看，5G消息为运营商带来了四大机遇。

一是让传统短信业务重获新生。作为运营商第一代业务，传统短信业务虽然辉煌不再，但依然在政企服务市场发挥着不可替代的重要作用。5G消息使得传统短信发生质变，升级为富媒体消息、卡片消息、Chatbot（聊天机器人）应用等形式，将为用户带来全新的使用体验。

二是探索5G新业务的入口。运营商当前商用5G，最大的苦恼在于寻找靠谱的商业模式，5G消息作为一个新入口，让运营商有条件探索众多新业务，并在快速创新中发掘出成熟的商业模式。

三是全新的移动互联服务。5G消息是运营商提供的、最底层的入口，意味着用户将不再需要下载大多数APP，在消息窗口内即可完成搜索、对话、交互、支付等一站式业务，减少了一道流程。而这些APP服务提供商，今后将可以在5G消息生态中提供服务。

四是帮助运营商争夺5G时代的流量红利。在每年几千亿投资网络建设时，运营商一直扮演“管道工”角色，难以分享产业链的高价值部分，量收“剪刀差”越来越大。5G消息将让运营商融入到移动应用生态，并有机会成为移动生态的构建者。

回顾话音经营的黄金时代，运营商享受基建带来的全部红利，迅速发展成长。到了3/4G阶段，IP移动化与人口红利相互催化数据云时代，成就了Google、Amazon、阿里、腾讯等众多OTT厂商，创造庞大数字价值。

如今5G的到来再次给全行业带来机会与想象，运营商在建设5G新基础设施的同时，也能引入5G新能力直接开展数字红利的商业探索。三大运营商集体推出5G消息是运营商在5G时代直接切入数字内容经营的第一站。

据报道，中兴通讯助力中国移动浙江公司已经打通5G消息first call，这一行动，为运营商的5G新征程拉启了精彩的序章。