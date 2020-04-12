华为企业智慧屏官宣：4月17日发布

IT之家4月12日消息 华为于昨日正式官宣新款华为企业智慧屏产品。

新款华为企业智慧屏将于4月17日举办的2020华为智能协作新品发布会上亮相。这款新品的三大特性分别为至简、致远、智美。

IT之家稍早前报道，这款用于企业的智慧屏产品可以连接手机和电脑设备，达到多屏协同的效果，还将拥有原生会议、超高清、低延迟、云应用生态、端云协同、多端协作等特点。外观方面，华为企业智慧屏将搭载摄像头，金属结构机身，底座装有轮子，方便在不同办公场所使用。