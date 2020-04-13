iQOO Neo3关键配置公布：骁龙865+UFS 3.1+144Hz竞速屏

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IT之家4月13日消息 刚刚iQOO官方在微博公布了即将发布的iQOO Neo3的关键配置，该机将采用高通骁龙865旗舰级芯片、UFS 3.1超快闪存、144Hz竞速屏，并且支持5G双模。
根据官方的说法，上述除了上述配置外，该机还有更加“强悍”的配置，将于4 月 23 日揭晓，根据官方的广告，后者就是该机的发布时间。
根据之前的爆料，iQOO Neo3还有望搭载双扬声器，预计官方近日还将放出该机的更多信息，IT之家会保持关注。
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