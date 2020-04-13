雷蛇发布皮卡丘真无线耳机，精灵球充电盒设计

IT之家4月13日消息 据@Razer雷蛇 官博，雷蛇正式发布“RAZER | Pokémon 皮卡丘真无线耳机”，首发价849元，4月16日0点开售。

该耳机为TWS设计，采用了皮卡丘定制配色，充电盒为精灵球造型设计。

耳机支持触控操作，耳机提示音为定制皮卡丘声效。

耳机采用13mm动圈单元，支持IPX4防泼溅。

IT之家获悉，RAZER | Pokémon 皮卡丘真无线耳机首发价849元，将于4月16日0点开售。

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