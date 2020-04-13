内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>耳机音频

雷蛇发布皮卡丘真无线耳机，精灵球充电盒设计

2020/4/13 11:09:30来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家4月13日消息 据@Razer雷蛇 官博，雷蛇正式发布“RAZER | Pokémon 皮卡丘真无线耳机”，首发价849元，4月16日0点开售。

该耳机为TWS设计，采用了皮卡丘定制配色，充电盒为精灵球造型设计。

耳机支持触控操作，耳机提示音为定制皮卡丘声效。

耳机采用13mm动圈单元，支持IPX4防泼溅。

IT之家获悉，RAZER | Pokémon 皮卡丘真无线耳机首发价849元，将于4月16日0点开售

店铺地址

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：雷蛇皮卡丘真无线耳机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    