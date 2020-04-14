内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

LG G7 ThinQ Android 10内核源代码公布

2020/4/14 8:04:03来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月14日消息 近日，LG宣布即将推出的智能手机将被命名为“LG Velvet”，打破了该公司为设备取字母数字名的传统。

据XDA报道，LG的G系列预计将很快退役，但该公司并未计划在软件支持方面放弃传统型号。2018年的LG G7 ThinQ计划于2020年第三季度获得Android 10更新

目前，我们尚不清楚OTA推出的具体时间，但LG已经为几个运营商品牌共享了Android 10内核源代码。

今年2月，LG就针对韩国LG G7（型号为LMG710N）启动了Android 10的公开Beta测试，并在开源代码分发存储库中发布了该手机的Android 10内核源代码，  但一段时间后又出于某种未知原因将其删除。

IT之家了解到，本次公布的软件包专用于Verizon和T-Mobile设备（分别为LMG710VM和LMG710TM / TMP）。

LG开源代码分发存储库：点此查看

此外，LG G7 ThinQ搭载了高通骁龙845处理器，配备4GB RAM与64GB ROM，6GB RAM+128GB ROM版本被命名为LG G7+ ThinQ，支持QC 4.0快充和无线充电，后置指纹识别。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LG

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    