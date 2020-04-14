LG G7 ThinQ Android 10内核源代码公布

IT之家4月14日消息 近日，LG宣布即将推出的智能手机将被命名为“LG Velvet”，打破了该公司为设备取字母数字名的传统。

据XDA报道，LG的G系列预计将很快退役，但该公司并未计划在软件支持方面放弃传统型号。2018年的LG G7 ThinQ计划于2020年第三季度获得Android 10更新。

目前，我们尚不清楚OTA推出的具体时间，但LG已经为几个运营商品牌共享了Android 10内核源代码。

今年2月，LG就针对韩国LG G7（型号为LMG710N）启动了Android 10的公开Beta测试，并在开源代码分发存储库中发布了该手机的Android 10内核源代码， 但一段时间后又出于某种未知原因将其删除。

IT之家了解到，本次公布的软件包专用于Verizon和T-Mobile设备（分别为LMG710VM和LMG710TM / TMP）。

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此外，LG G7 ThinQ搭载了高通骁龙845处理器，配备4GB RAM与64GB ROM，6GB RAM+128GB ROM版本被命名为LG G7+ ThinQ，支持QC 4.0快充和无线充电，后置指纹识别。