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在线约会应用Blindlee在美国大火：三分钟模糊视频通话相亲

2020/4/14 15:23:42来源：新浪科技作者：芳芳责编：骑士评论：

北京时间4月14日下午消息，据外媒消息，由于新型冠状病毒的全球大流行，无数的美国单身人士被迫呆在家中，但无法出门并不意味着他们不想约会。在能够保证安全的前提下，疫情也无法阻断他们对于新恋人的渴望。

一款新型社交媒体服务，Blindlee，融合了Tinder的自由流动风格与Zoom的视频功能。Blindlee可以通过三分钟像素模糊的视频通话为用户安排相亲，如果双方产生了继续聊下去的兴趣的话，视频通话将会从模糊变为清晰。三分钟之后，他们可以在双方同意的情况下决定是否继续保持联络。

这款社交媒体应用的创意来自于两位20多岁的创业者，萨沙·纳桑（Sacha Nasan）和格伦·凯勒（Glenn Keller）。他们发现这款应用程序的使用数量在不断增加，还出现了一些并非刻意追求新恋人的用户。纳桑表示，他们的数据显示有22%的Blindlee用户在社交疏远期间，通过打电话来寻求朋友的精神慰藉。

纳桑说：“与2月份相比，由于新型冠状病毒疫情的爆发，3月份的注册人数增加了57%。现在，这个数字是126%。模糊视频通话数量增加了近三倍，每个用户的平均匹配次数增加了近180%。用户只能在通话后进行匹配。”

Blindlee最大规模的用户反弹发生在英国，不过纳桑表示，在美国，这款应用程序也越来越受欢迎。

纳桑和凯勒公开了Blindlee关于社交媒体用户与应用程序交互方式的民意调查结果。结果显示，在162名被调查者中，94人（58%）希望疫情缓解之后，能够亲自与相亲对象见面。

约22%的人表示，他们正在利用Blindlee寻求精神支持，甚至只是为了在孤独的隔离期间找个人倾诉。还有17%的人表示，他们使用Blindlee只是因为他们觉得“无聊”。

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关键词：疫情约会

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