魅族 Flyme 8 体验版更新：输入法大变，新增三款系统级别动态壁纸

IT之家4月14日消息 魅族手机 Flyme 8 体验版迎来了4月14日更新，此次更新对输入法功能进行多方面调整和提升，同时新增三款系统级别动态壁纸。除此之外，还有其他功能方面的优化。

IT之家获知，在输入法方面，丰富 emoji 表情，同时加强输入联想和候选词显示。自定义按键振动强度，畅享输入时的哒哒哒。剪贴板支持存储 100 条数据，键盘内支持表情包搜索和发送。

从江海湖泊的自然涌动中汲取灵感，深邃的意境搭配舒缓的动画，让你暂别焦虑。分别是浪流、涟漪、深潜壁纸。

下面是更新内容



功能调整

· 搜狗输入法魅族版

丰富 emoji 表情，同时加强输入联想和候选词显示，愉快聊天不惧尴尬

自定义按键振动强度，畅享输入时的哒哒哒

路径：输入法_按键反馈

剪贴板支持存储 100 条数据，轻松应对不同应用间的文本传输

键盘内支持表情包搜索和发送，影视、萌宠、二次元等应有尽有，斗图妥妥的

更多优化：拼音全键盘下支持上/下滑输入符号，去除全面屏手机键盘抬高处理

· 动态壁纸

从江海湖泊的自然涌动中汲取灵感，深邃的意境搭配舒缓的动画，让你暂别焦虑

路径：设置_主题和壁纸_壁纸_动态壁纸

· 拼图

部分拼图海报支持自定义文本，轻松记录图片故事和此刻心情，回忆更饱满

· 系统

连接公共无线网络支付时自动切换为移动数据网络，避免数据泄露和财产隐患

路径：设置_运营商网络_金融支付安全

企业微信来新消息时支持浮动通知和小窗打开，及时处理办公事务

横屏状态下使用小窗自动隐藏状态栏，优化操作体验

问题改进

解决游戏模式迅游加速无法使用的问题

解决部分机型呼出小窗菜单图标弧度异常的问题

解决小窗模式下无法使用指纹解锁加密应用的问题

修复开启小窗后屏幕部分区域触摸无响应的现象

解决小窗模式下从朋友圈界面返回会直接退出应用到桌面的问题

更新说明

• 在更新或使用过程中遇到任何问题，均可通过用户帮助App进行反馈

• 体验版系统不会向稳定版及内测版推送，如有需要请移步官网下载并手动刷入

• 通过手机推送获取的系统更新安全可靠，不会占据存储空间和数据丢失

• 更新大约需要10分钟，请耐心等待，过程中切勿按压手机按键，避免受到干扰

• 更新期间手机将自动重启，伴有的少量发热属于正常现象，勿需担心

• 系统更新部分变更描述可能随版本、机型或网络运营商有所差异，请见谅