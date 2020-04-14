99.9元，Redmi AirDots S无线耳机发布：自动秒连，支持蓝牙5.0

IT之家4月14日消息 近期小米上架了Redmi AirDots S真无线蓝牙耳机新品，支持蓝牙 5.0，自动秒连拿起就能用，续航时间约为12小时，支持单双耳模式无缝切换，支持游戏模式，可召唤语音助手操控手机，售价99.9元。

据IT之家了解，Redmi AirDots S耳机升级连接方式，不限制主从设备，单耳/双耳 模式无缝切换。戴上任一耳机使用单声道，再戴上另一只恢复立体声，无需重新配对。

Redmi AirDots S耳机已配备最新蓝牙 5.0 芯片，数据传输速率相比上一代提升至 2 倍，连接更快更稳定，配合新增的游戏低延迟模式，玩游戏更爽更流畅。

Redmi AirDots S 配备了 7.2mm 发声单元，低频下潜有力，中高频细腻柔和。在体积小巧的设计上，还配备了 DSP 智能环境降噪技术，不用担心通话质量，可去掉环境杂音，对方能够清楚地听到你的声音。

Redmi AirDots S 单耳机重量严格控制在 4.1g 。准备了 3 个型号耳塞，来满足你对封闭性和牢固性的更高要求，即使跑步、打拳、旅途听音乐的时候，也不必担心它会脱落。

单次使用约 4 小时，配合充电盒累计使用约 12 小时。收纳盒也是充电盒，这是为你准备的全天候使用解决方案。不仅能保护和收纳耳机，还能为耳机进行额外两次充电。

Redmi AirDots S 耳机防误触实体按键，按一下控制音乐、通话、语音助手。来电时轻按一下多功能按键接听来电，通话状态下轻按一下多功能按键挂断来电，来电时长按多功能按键1秒拒听电话；待机状态下轻按多功能键播放/暂停音乐；待机状态下双击多功能键开启语音助手；三击按键可开启游戏模式，降低传输延迟，使音画同步，增强游戏体验。