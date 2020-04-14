微星GS 66等多款游戏本将搭载Killer E3100网卡，最高支持2.5Gbps

IT之家4月14日消息 不久前，Rivet Networks了推出2.5 Gbps的E3100系列Killer以太网卡，适用于游戏笔记本和台式机主板。现在，Killer网卡官方发文称微星GS 66、宏碁掠夺者刀锋500等多款新品游戏本将会搭载这款网卡。

据介绍，宏碁刀锋500，微星GS 66、GE66搭配Killer最新的2.5Gbps网卡E3100和Killer WiFi 6 AX1650无线网卡。

IT之家曾报道，Killer E3100系列网卡的2.5 GbE解决方案基于英特尔的i225系列“Foxville”PHY芯片。其中，新款的E3100G网卡采用i225-V芯片，支持大多数英特尔芯片组；E3100X基于i225-LM芯片，并集成了MAC，更适合搭载Ryzen 4000H系列处理器的游戏笔记本。

官方表示，新款网卡支持Killer优先级引擎(Killer Prioritization Engine)，可检测游戏的网络流量并对其进行优先级排序，从而大度缩短网络延迟。另外，新款网卡支持GameFast 技术，与其他2.5 GbE解决方案相比，官方称最多减少10%的CPU使用率和20%的网络堆栈内存占用。