内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

微星GS 66等多款游戏本将搭载Killer E3100网卡，最高支持2.5Gbps

2020/4/14 20:01:02来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月14日消息 不久前，Rivet Networks了推出2.5 Gbps的E3100系列Killer以太网卡，适用于游戏笔记本和台式机主板。现在，Killer网卡官方发文称微星GS 66、宏碁掠夺者刀锋500等多款新品游戏本将会搭载这款网卡。

据介绍，宏碁刀锋500，微星GS 66、GE66搭配Killer最新的2.5Gbps网卡E3100和Killer WiFi 6 AX1650无线网卡

IT之家曾报道，Killer E3100系列网卡的2.5 GbE解决方案基于英特尔的i225系列“Foxville”PHY芯片。其中，新款的E3100G网卡采用i225-V芯片，支持大多数英特尔芯片组；E3100X基于i225-LM芯片，并集成了MAC，更适合搭载Ryzen 4000H系列处理器的游戏笔记本。

官方表示，新款网卡支持Killer优先级引擎(Killer Prioritization Engine)，可检测游戏的网络流量并对其进行优先级排序，从而大度缩短网络延迟。另外，新款网卡支持GameFast 技术，与其他2.5 GbE解决方案相比，官方称最多减少10%的CPU使用率和20%的网络堆栈内存占用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Killer网卡

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    