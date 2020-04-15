“现在神州和瑞幸出现了这么严重的资金链问题，我怀疑买的车还能不能交付。”



王明（化名）最近正在为向宝沃汽车维权一事焦头烂额。他于今年2月底通过宝沃汽车新零售平台购买了一台宝沃BX3，但两个月过去，宝沃官方以北京工厂因疫情未复工为由，车辆一直未能交付。

此时的宝沃和神州也正陷入瑞幸咖啡造假风波带来的连带效应之中。巨额的债务缠身之下，神州优车不得不以宝沃汽车的固定资产暂时抵债。今年1月和2月，宝沃汽车的销量也出现断崖式下滑。

陆正耀的汽车产业生态正岌岌可危。

▲ 陆正耀曾在2019年神州宝沃发布会上放出豪言

福田弃子

提及宝沃汽车，很多普通消费者实际上并未听说过，因为它进入中国也仅有4年时间。

宝沃汽车品牌最早可以追溯到1919年，当时由德国工程师卡尔-宝沃创立。鼎盛时期的宝沃曾为德国第三大汽车制造商，并在20世纪中叶一度占据德国汽车出口市场60%的份额，后于1961年因经营不善破产。

2014年，主营卡车、客车等商用车的福田汽车以500万欧元的价格拿下了宝沃品牌的所有权，试图进军乘用车市场，也让这个死亡了53年的德国品牌，再次复活。

在福田汽车的操作下，宝沃汽车先于2015年在日内瓦车展宣布复活，再于次年成立北京宝沃，并耗资120亿元在北京密云建设了号称按照德国工业4.0标准打造的柔性智能工厂。

2016年，宝沃汽车推出首款SUV车型BX7。在福田汽车大力渲染其德国血统之下，宝沃汽车当年的销量达到30015台，对于一个新生品牌来说还算不错。

2017年，宝沃汽车发布第二款车型BX5。在售车型增加之下，宝沃汽车当年销量再达到44380台，同比增长47.86%。

虽然销量快速增加，不过宝沃汽车的德国品牌宣传也遭受了媒体和消费者的质疑。其宣称宝沃汽车是与BBA(奔驰、宝马、奥迪)并列的德系四强，甚至提出了BBBA(奔驰、宝马、宝沃、奥迪)的口号，被质疑涉嫌品牌宣传造假。

2018年，中国车市迎来寒冬。当年中国汽车销量2808万辆，自1990年以来28年间首次下降。其中乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。宝沃汽车也深受影响，当年销量下降至32911台，同比下滑25.84%。

实际上，宝沃汽车三年间也并未为福田汽车贡献利润，甚至成为了巨大的负担。

根据福田汽车披露的数据，2016年宝沃汽车实现收入45.39亿元，净亏损4.84亿元；2017年宝沃汽车实现收入57.6亿元，净亏损9.85亿元。2016-2017年，受到宝沃业务的影响，福田汽车当年扣除非经常性损益净利润出现亏损。

2018年宝沃汽车的财务数据进一步恶化，也成为福田汽车下决心将其甩手的导火索。

2018年，宝沃汽车实现收入30.6亿元，同比下降47%；净亏损25.4亿元，同比增亏158%。值得注意的是，2018年福田汽车净亏损为36.4亿元，也即是宝沃汽车亏损占据了福田汽车亏损的70%。

而福田汽车2018年底出售宝沃汽车的控股权之后，2019年1月起不再纳入福田汽车的财报合并范围，当年便实现同比扭亏为盈，甚至大幅盈利。

饮鸩止渴？

“瑞幸咖啡已经成了，接下来就看宝沃汽车的吧。”在瑞幸咖啡上市后的媒体答谢会上，瑞幸咖啡一位高管向媒体说道。

当时正值神州优车接手宝沃汽车不久，陆正耀正信心满满。凭借大规模补贴和新零售玩法，瑞幸咖啡成立不到2年，便走上了美国上市之路。瑞幸咖啡也成为陆正耀手中，继神州租车和神州优车之后，第三个上市公司。

瑞幸咖啡甚至对全球咖啡巨头星巴克也造成了不小的麻烦，让其在中国市场不得不联手阿里，也开始咖啡新零售的玩法。瑞幸的成功为陆正耀颠覆汽车产销生态的野心提供了底气。

2018年12月福田汽车以39.73亿元的价格对宝沃汽车67%股权挂牌转让时，陆正耀就为其同学王百因的长盛兴业提供借款以及担保，以接手宝沃汽车这个虽然巨亏，但拥有汽车生产双资质、以及自有工厂的品牌。

2019年1月，神州优车还未完全将宝沃汽车收入囊中，就迫不及待的联合发布了全新战略，宣布推出神州宝沃汽车新零售平台。陆正耀宣称要通过产业链改造和平台赋能，全面实现产销分离、渠道重塑，重构汽车消费，重新定义汽车新零售。

“神州想做这件事不是第一天了”，陆正耀当时说。

在渠道方面，神州宝沃下设“旗舰店、专营店、授权店”三级店面，称要通过新零售店面下沉打造“千城万店”，无限贴近客户的网络，可以解决传统4S店成本高、离消费者较远的问题；在消费者端，基于神州租车覆盖全国的网络，神州宝沃推出了深度试驾、零首付购车、90天内无理由退车等服务。

陆正耀的设想十分美好，也确实解决了一部分消费者购车的痛点。不过在渠道上的一些做法引发了宝沃汽车原有经销商的反弹。

2019年2月，宝沃汽车经销商前往福田汽车总部维权。一是不满福田汽车前期以德系四强“德国宝沃”品牌的名义欺骗性招商；二是神州宝沃的最新招商政策对原有的经销商不公平，“千城万店”的加盟商门槛大幅降低，让本来按照标准4S店投入几百上千万还在持续亏损的经销商雪上加霜。

在营销上，神州优车操盘宝沃汽车之后，风格上也更为激进。

比如与瑞幸咖啡联合营销，在2019年10月14日-11月13日期间，开展喝瑞幸咖啡赢宝沃汽车的活动。在瑞幸咖啡每消费3件商品，可拥有一次抽奖机会，奖品包括宝沃汽车3天、1个月、1年不等的使用权，以及瑞幸咖啡优惠券等奖品；还宣布雷佳音成为形象代言人，并联合网络红人开启直播卖车。

在品牌宣传方面，神州优车也并未放弃福田汽车时代就被诟病的“德国品牌”这一元素。邀请央视前主持人郎永淳、汽车界网红于虎拍摄了一段被媒体和网友称之为洗脑、魔性的广告片：“他来了！德国红点设计奖，贵！德国工业4.0智造，贵！79%航母级钢材，贵！终身质保，贵！三次征战达喀尔，贵！贵才能好，好才能贵！好！贵！”

相比福田汽车时代，神州优车的营销操盘确实让宝沃汽车在普通消费者中的知名度得到一定的提升，但并不完全是正向的；在销量方面，2019年宝沃汽车达到了54528辆，实现同比增长65.68%。不过有媒体怀疑，这一大幅增长背后可能有神州租车的采购贡献。

在神州租车日前发布的2019年年报中，神州租车表示，2019年由于二手车售价的跌势，公司购买了大量带有回购协议的宝沃车辆，以保证车辆残值。因此，宝沃成为公司的重要OEM供应商，购自其他OEM供应商的汽车因上述策略性安排而减少。

神州租车称，带有回购协议的宝沃车辆占汽车租赁车队的一大部分。根据其财报披露，截至2019年12月31日止，神州租车前五大供应商占其采购量约84%，而其中向最大供应商的采购量占60.53%。不出意外，这个最大供应商便是宝沃汽车。

在神州租车App中也可以看到，神州租车为宝沃汽车的相关车型提供了多种展示位置，以吸引用户优先选择租赁宝沃汽车。

如此来看，在宝沃汽车2019年54528辆的销量中，究竟多少辆是来自神州租车的采购，又有多少辆是通过神州宝沃新零售模式销售出去的，恐怕只有陆正耀知道了。而通过这一操作来刺激宝沃汽车的销量，无异于饮鸩止渴。

拖累神州

神州优车在大规模为宝沃汽车的品牌、渠道、营销等投入时，自身也受到了巨大影响。

收购宝沃汽车之后，神州优车发布的2019年上半年业绩显示，实现营收19.19亿元，同比下降48.98%；归属于挂牌公司股东净利润为-6.52亿元，同比下降550.28%，并且是由盈转亏。

对于净利润大幅下降，神州优车在财报中称，主要原因是报告期内，公司联合宝沃汽车推出汽车新零售模式，当前正处于市场培育初期，公司在其渠道建设、品牌建设等方面的资金投入较大。

不过值得注意的是，神州优车是于2019年3月启动收购宝沃汽车67%股权。直到2019年7月，才完成股权交割，宝沃汽车正式成为神州优车的控股下属公司。这也意味着，神州优车2019年上半年的业绩，还未将宝沃汽车的财务数据合并在内。

目前已是2020年4月，神州优车的2019年年报还未对外公布。不过根据宝沃汽车2018年的财务数据以及神州优车2019年上半年的财务数据来看，神州优车2019年或将迎来有史以来亏损幅度最大的一年。

另外，宝沃汽车原有的债务也对神州优车造成了较大的负担。

今年1月福田汽车发布公告称，向王百因的长盛兴业转让宝沃汽车67%股权的39.73亿元交易款中，有14.81亿元交易款逾期；4月初，福田汽车再发布公告称，长盛兴业需要交付的14.81亿元延期到2020年12月31日，需要长盛兴业指定第三方为上述债权提供担保。

此外，宝沃汽车还有向福田汽车应付的股东借款为46.7亿元。福田汽车和神州优车则于日前商定，宝沃汽车用所拥有的机器设备及相关资产（评估值约40亿）抵偿欠付的约40亿债务方案。抵债后剩余公司股东借款本金约9亿元及剩余的全部利息仍按原协议约定在2022年1月17日前偿还，最终偿还时间不能晚于2023年1月17日，且2022年1月17日前偿还额不低于50%。原担保方继续提供连带责任担保。

这一方面意味着帮助陆正耀收购宝沃汽车的同学王百因，目前向福田汽车支付剩余收购款的能力出现问题；同时神州优车收购的宝沃汽车目前已经不再拥有自家的工厂，而是向福田汽车租赁工厂设备的形式。宝沃汽车也还有数亿元剩余债务未偿还。

在监管层的第一次问询中，神州优车曾坦承，未来12个月内，公司累计需偿还较大金额的债务。但结合公司目前账面现金和流动性情况，未发现无法偿付到期债务的风险，不存在为宝沃汽车承担实际担保责任而现金流断裂的风险。

不过监管层再次问询，要求神州优车说明截止2020年4月10日的货币资金数额、借款数额及到期日，货币资金中是否存在受限资产，量化说明未来债务偿还的具体计划及资金安排。

实际上，神州优车已经将所持神州租车股份全部用于为银行贷款提供质押担保。4月3日，因神州租车股价波动较大，根据贷款协议相关条款安排，神州优车应贷款人要求于二级市场上出售了44666000股神州租车股票，以用于偿还部分借款。神州优车方面表示，若公司所持神州租车股票继续被动减持，公司为神州租车第一大股东的地位可能因此发生变化。

宝沃难驰

随着瑞幸咖啡造假事件的发酵，董事长陆正耀以及他的神州系都成为倒下的多米诺骨牌中的一环，神州租车和神州优车都出现股价大跌。

而自今年春节以来，新冠肺炎疫情再次给陆正耀的汽车产业生态造成巨大冲击。神州优车的专车业务将迎来大幅下滑，进一步拖累业绩；神州租车的收入也会受到影响，其在2019年财报中就称，疫情的影响又进一步导致公司业务量呈现下降的趋势，神州租车的许多服务点已被迫暂时关闭。

值得注意的是，神州租车表示，面对紧张严峻的局势，公司已停止购买新车项目，以保持安全的现金流水平。这也意味着宝沃汽车今年的销量将在神州租车取消采购之下，大幅减少。

疫情也影响了宝沃汽车北京工厂的生产。

宝沃汽车购买者王明表示，2月购买时销售经理允诺7个工作日即可提车，但随后就以北京工厂未复工为由一直推迟交付。“现在已经严重违背当时承诺交车的时间，我需要知道具体交付车辆的时间，不然我要申请退车，并要求给予赔偿！如有必要，我将走司法途径解决此问题。”

公开数据显示，2020年1月宝沃汽车的销量为2105辆，同比下降54.54%；2020年2月销量仅为143辆，同比下降93.88%。

当初神州宝沃新零售模式推出之时，陆正耀曾如此回应媒体提出的何时盈利的问题：“这样大的一个变革，要马上挣钱不太现实，现在正是投入的关键阶段。我们的宗旨就是客户价值至上，阶段性的利润该牺牲就要牺牲。但从长远来讲，全平台能效提高后，能替客户、东家省钱的模式一定可以赚钱。至于具体时间点，我们且行且看。”

而在疫情影响和当前的神州系困境之下，宝沃汽车这个陆正耀几乎押注上全部身家的命运多舛的品牌，不知还能否可以撑到这一天。