瑞幸咖啡就财务造假事件致歉

IT之家4月5日消息 @luckincoffee瑞幸咖啡 官博刚刚发表声明，对于此次涉嫌财务造假事件及其所造成的极恶劣影响，向社会公众致以最诚挚的道歉。

瑞幸官方在声明中表示，涉事高管及员工现已被停职调查。瑞幸咖啡董事会已委托由独立董事组成的特别委员会及其委任的第三方独立机构，进行全面彻底调查。

IT之家获悉，瑞幸表示会第一时间向公众披露调查结果，并采取一切必要的补救措施，不回避就此事带来的一切问题。