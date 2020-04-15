聚美优品宣布完成私有化交易，正式从纽交所退市

IT之家4月15日消息 4月15日上午消息，聚美优品宣布完成私有化，成为买方团拥有的私人控股公司，将正式从纽交所退市。

据IT之家了解，1月12日，聚美优品买方团提起私有化要约，拟用每ADS 20美元的价格收购未持有的股份。经一个多月的谈判，买方团与聚美优品达成最终收购方案。4月9日，买方团通过要约收购方式收购了超过4034万股A类普通股，约占流通中聚美优品已发行A类普通股总量的63.7%，至此，聚美优品买方团已持有上市公司约96%的投票权，正式启动简易合并。4月15日私有化交易完成，聚美优品结束为期六年的美股上市生涯。

以下为聚美优品公告：

根据聚美优品国际控股有限公司（聚美优品国际）与聚美优品投资控股有限公司（以下称“买家”）和Super ROI Global Holding Limited（以下称“母公司”）在2020年2月25日达成的协议和收购方案，公司今日宣布完成与买家的合并。合并之后，公司不再是上市公司，而成为母公司的全资子公司。

如先前的报道，根据合并协议，买方发出收购要约，以A类普通股每股2美元或ADS每股20美元的现金，购买公司所有已发行A类普通股（每股价值0.00025美元）和美国存托股份（ADS，每股相当于10股A类普通股。要约和撤回权于2020年4月8日纽约当地时间午夜12:00到期。买家和母公司同意收购所有A类普通股（包括ADS代表的A类普通股）。

2020年4月14日（“合并生效时间”），要约完成后，买方与聚美优品国际合并，并且聚美优品国际成为母公司的全资子公司。合并根据开曼群岛公司法第22章233（7）节完成。根据该条款，完成合并无需股东投票。

公司今日亦宣布，已请求暂定其在纽约证券交易所的ADS交易。