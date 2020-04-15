内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

360入局人脸识别领域，发布五款人脸识别终端

2020/4/15 14:24:19来源：网易科技作者：静静责编：孤城评论：

4月15日消息，今天360公司召开人脸识别新品云端发布会，宣布进军人脸识别科技领域，推出了由360城市安全集团视觉科技打造的5款人脸识别终端硬件产品、5套人脸识别管理软件，以及5大智慧解决方案。

据邱召强介绍，360城市安全集团此次发布的软硬件均通过360攻防实验室攻防检测，以远超国际的安全标准定位产品。同时，具备超强防伪算法。所有终端均采用近红外+可见光双目活体防伪算法，支持业内最高等级36种防伪攻击；终端算法采用直接烧入安全芯片的固化方式，确保算法和模型不被窃取和攻击；服务器和硬件终端系统均采用白盒加密、密钥传输方式，防止传输过程中被截取和破解；且终端只保留人员特征码，不保留原始照片，所有信息全部加密。

在安全之外，产品的便捷也是重要考量。由于90%以上人脸识别产品需要与第三方应用对接使用，因此终端接口丰富，平台接口模块化、标准化可以为第三方应用降低80%以上接口对接工作量和50%部署成本，加倍提升上线部署效率。此次360推出的终端及平台接口丰富、开放、易用。

此外，发布会还面向五大场景推出了一体化智慧解决方案，包括智慧园区、智慧校园、智慧楼宇、智慧机场、智慧政务大厅。不同的解决方案融合了360集团其他产品和合作伙伴的优势技术，广泛运用了云计算、大数据等科技。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：360人脸识别

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    