360入局人脸识别领域，发布五款人脸识别终端

4月15日消息，今天360公司召开人脸识别新品云端发布会，宣布进军人脸识别科技领域，推出了由360城市安全集团视觉科技打造的5款人脸识别终端硬件产品、5套人脸识别管理软件，以及5大智慧解决方案。

据邱召强介绍，360城市安全集团此次发布的软硬件均通过360攻防实验室攻防检测，以远超国际的安全标准定位产品。同时，具备超强防伪算法。所有终端均采用近红外+可见光双目活体防伪算法，支持业内最高等级36种防伪攻击；终端算法采用直接烧入安全芯片的固化方式，确保算法和模型不被窃取和攻击；服务器和硬件终端系统均采用白盒加密、密钥传输方式，防止传输过程中被截取和破解；且终端只保留人员特征码，不保留原始照片，所有信息全部加密。

在安全之外，产品的便捷也是重要考量。由于90%以上人脸识别产品需要与第三方应用对接使用，因此终端接口丰富，平台接口模块化、标准化可以为第三方应用降低80%以上接口对接工作量和50%部署成本，加倍提升上线部署效率。此次360推出的终端及平台接口丰富、开放、易用。

此外，发布会还面向五大场景推出了一体化智慧解决方案，包括智慧园区、智慧校园、智慧楼宇、智慧机场、智慧政务大厅。不同的解决方案融合了360集团其他产品和合作伙伴的优势技术，广泛运用了云计算、大数据等科技。