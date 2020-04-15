联想刃 7000 主机主板公布：Type-C接口，CPU 200W+稳定供电

IT之家4月15日消息 根据联想中国游戏台式机产品规划经理@WolStame的微博，新一代联想 刃7000 台式机的主板现已公布，搭载了Type-C接口，CPU供电4+8pin输入，官方称可以达到200W+稳定供电。

新一代刃7000新主板特性：

① 更新了不知道啥型号的芯片组

② 真8相供电（无核显设计 核心部分和8+2的10供电相当），4+8pin输入，200w+稳定供电

③ 4根内存槽，3个m.2(2 SSD/1 网卡

⑤增加了vrm大面积散热片+pch散热片

⑥主板全黑化 LEGION标识

⑦5.1声道，音频隔离线+专业音频电容

⑧Type-C接口

IT之家曾报道到，根据联想拯救者官方微博的消息，联想刃系列2020游戏台式机也快来了，散热规格升级。联想中国游戏台式机产品规划经理@WolStame介绍称，新一代刃系列游戏主机上搭配的5热管塔式散热器可以确保“某U”上220W不降频。

根据官方给出的散热器列表，搭载十代i5的版本采用了3热管风冷散热器，散热能力为95W；采用十代i5/i7/i7K/i9的版本采用了5热管塔式散热器，散热能力为150W+；采用10代i7K/i9K的版本采用了240水冷散热器，散热能力170W+。

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