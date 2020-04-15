英伟达RTX 2080 Super Max-Q测试出炉，不敌移动版RTX 2080

IT之家4月15日消息 搭载英特尔十代酷睿处理器和英伟达Super显卡的游戏本今天正式开卖，现在外媒NoteBookCheck发布了新款游戏本的测试，数据显示，RTX 2080 Super Max-Q设计无论是跑分还是游戏测试都不敌移动版的RTX 2080。

在3DMark Time Spy测试中，RTX 2080 Super Max-Q的跑分与移动版的RTX 2080差距为16%。RTX 2070 Super Max-Q跑分同样不如移动版的RTX 2070。

在《使命召唤：现代战争》2K分辨率下，RTX 2080 Super Max-Q与移动版RTX 2080的帧率差距达到了29%，RTX 2070 Super 与移动版RTX 2070的差距不大。

IT之家曾报道，英伟达RTX 2080 Super为3072 CUDA核心，而上一代的RTX 2080为2944。RTX 2070 Super和RTX 2070并存，分别搭载了2560和2304 CUDA。英伟达为Max-Q设计笔记本引入的动态加速（Dynamic Boost）功能，智能自动调节GPU和CPU之间的功耗分配，从而提高整体游戏性能。Dynamic Boost可以自动运行并动态调节，在不增加系统功耗的前提下提供更高性能。