3299 元至 4599 元，苹果二代iPhone SE（2020）正式发布：搭载 A13，黑白红三色

IT之家4月15日消息 今天晚上23点，苹果官网正式发布了全新的iPhone SE(2020)，属于第二代iPhone SE，这是一款功能强大的新款iPhone，具有4.7英寸Retina HD显示屏，并配有Touch ID，可提供行业领先的安全性。

新 iPhone SE采用紧凑型设计，从内而外进行了彻底改造，是最实惠的iPhone。新款iPhone SE由苹果设计的A13 Bionic（智能手机中最快的芯片）驱动，可以处理最苛刻的任务。iPhone SE还具有iPhone上有史以来最好的单相机系统，该系统释放了包括人像模式在内的计算摄影的优势，并设计为可抵抗灰尘和水的侵蚀。

iPhone SE有三种漂亮的颜色-黑色，白色和（PRODUCT）RED-并将于4月17日星期五开始预购，起价仅为399美元（美国）。国行版提供 64GB售价3299元、128GB 售价3799元和、256GB 售价4599元，4 月 17 日星期五晚上 8 点预售，4 月 24 日星期五正式开售。

iPhone SE具有航空级铝和耐用的玻璃设计，正面为全黑，并提供黑色、白色和（PRODUCT）RED。后玻璃饰面带有中心的Apple徽标，并采用七层颜色处理制成，以实现精确的色相和不透明度，并通过与颜色匹配的铝制表带提供丰富的色彩深度。它具有IP67等级的防水防尘性能，可在30分钟内达到1米的防水等级。

IT之家报道，带有True Tone的4.7英寸Retina HD显示屏可调节白平衡以匹配环境光，从而提供更自然的纸张般的观看体验。充满活力的宽色域Retina HD显示屏提供了令人难以置信的色彩准确性，并支持Dolby Vision和HDR10播放。iPhone SE使用Haptic Touch进行快速操作（例如，对实时照片进行动画处理，预览消息，重新排列应用程序等）以及上下文菜单。

iPhone SE还具有熟悉的Home按钮，该按钮采用蓝宝石水晶设计，坚固耐用并保护传感器；还有一个钢环，可检测用户的Touch ID指纹。使用Touch ID是输入密码以解锁iPhone，使用iCloud钥匙串填写密码，登录应用程序，授权App Store购买以及进行Apple Pay交易的一种简便，私有且安全的选择。

随着iPhone 11和iPhone 11 Pro推出，A13 Bionic是智能手机中最快的芯片，并为iPhone SE处理的每项任务提供无与伦比的性能。A13 Bionic非常适合摄影、游戏和增强现实体验，使每个动作都感觉流畅。

为提高效率而打造的A13 Bionic还为iPhone SE延长了电池续航。iPhone SE具有通过Qi认证的充电器的无线充电功能，还支持快速充电，可在短短30分钟内为客户提供高达50％的充电。Wi-Fi 6和千兆级LTE提供了闪电般的快速下载速度。带有eSIM的双SIM卡为用户提供了灵活性，使用户可以在出国旅行或用作商务电话时在单个设备上拥有两个单独的电话号码。

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