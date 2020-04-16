降维打击！苹果推廉价版 iPhone SE 第二代，直指国产旗舰手机

真香神机新iPhone SE终于上市了。

行货售价3299元起，对于仍然迷恋苹果，却又被动辄上万元的售价望而却步的用户来说，这款产品吸引力十足，毕竟搭载了苹果目前最好的A13仿生处理器。

但三千多元售价的iPhone对其他手机厂商来说却是个不小的“打击”。有网友开玩笑道，此前苹果吃肉，还会留些汤给大家，现在汤都端走了，还让其他手机厂商活吗？

低价补位 又一款真香神机来了

iPhone售价越来越贵，这是个事实。

外媒gsmarena统计了近几年的iPhone售价，其结论是iPhone X的出现，让苹果手机价格整体上了一个台阶。2017年iPhone X一下子将智能手机的价格上限抬至了八九千人民币，而从iPhone XS开始，高配iPhone售价甚至突破了万元，让苹果手机在人们心目中留下了高不可攀的印象。

“iPhone已经取代了你的数码相机，你再也不用带着它了。iPhone已经取代了你的摄像机，取代了你的音乐播放器，取代了所有这些不同的设备，”苹果CEO蒂姆·库克在接受美国广播公司“早安美国”采访时，对质疑iPhone XS Max价格过高的回应。

“可以说这款产品非常重要，我们发现人们希望拥有最具创新性的产品，这样做并不便宜。”蒂姆·库克补充道。

iPhone价格的整体上移却造成了“低价位档”的缺失。不仅如此，过高的价位也让很多用户望而却步。苹果在全球的销量出现下滑的趋势，尤其在中国市场。

数据显示，2019年11月苹果iPhone手机在华出货量同比去年大降35.4%。苹果在华销量大降并非颓势初现，苹果在华销量大降的趋势已经持续了两个月。

导致苹果销量下滑除了中国市场竞争激烈，不支持5G网络之外，“价格贵”是不可避免的一个问题。甚至连库克也在接受媒体采访时脱口而出：“我们卖得太贵了。”

因此，在每年基本款之外，苹果也做出了一些妥协尝试了iPhone SE和iPhone XR这种低价产品。

2016年2月份，苹果推出了iPhone SE，售价3288元起（国行版），美版售价399美元起，约合人民币2600元。库克曾在电话会议上表示：“iPhone产品线新增的iPhone SE，也促使我们可以处于一个更有益的战略位置，尤其是吸引更多的新用户进入到我们的生态系统中。”

事实证明，iPhone SE在市场上取得了不错的成绩。来自市场研究公司CIRP调查结果显示，在iPhone SE批量上市后的三个月里，该机已获得了美国iPhone市场16%的份额，成为仅次于iPhone6S Plus、iPhone 6S的第三大iPhone机型。

2018年9月，苹果推出“性价比”iPhone XR，售价6499元起。虽然在刚推出时，网友骂声不断，但后期数据显示，这也是一款“真香神机”。

来自Omdia数据显示，2019年全球单款手机出货量 TOP10中，iPhone XR 以4630万台排名出货量第一。

据Counterpoint Research表示，因为iPhone XR和iPhone 11的畅销，2019年iPhone在印度的出货量同比增长了41%。此外苹果还是2019年印度增长最快的高端智能手机品牌。在iPhone XR多次降价后，出货量同比增长了41%，也成为了印度人民的“真香”旗舰。

对于苹果来说，新版iPhone SE的出现，不仅填补了苹果3000元~5000元价位档产品空白，又开拓了新兴市场。

国产手机厂商会很难受？

时隔四年，苹果重启SE系列，推出了新版iPhone SE。该机延续了前代产品“低价”“小屏”的产品定位，搭载苹果目前最强的A13仿生处理器、4.7英寸屏幕，定价3299元起。

当各家厂商试图通过折叠技术获取更大屏幕的时候，苹果悄然推出了一款小屏产品。没有发布会，直接上线，库克这一举动会让很多厂商“颤抖”。

事实上，虽然大屏手机已成为趋势，但也有不少用户表示怀念曾经小而美的小屏手机，甚至不少苹果骨灰级粉丝，希望苹果能够重启生产iPhone4S这款经典之作。库克称表示这部分用户（小屏爱好者）的数量比想象的多。

旗舰性能、低价、好用的系统、足够的噱头，它不仅满足了那些对iPhone有憧憬的人，还可以满足那些对苹果生态有需求，但预算不足的用户。而这将是一个充满可能的市场、千万量级起步的市场。

苹果愿意主动降下身段，推出“性价比”iPhone对消费者来说自然是值得双手赞成的好事，但对其他手机厂商来说却将是个巨大隐患。

对于国内手机厂商而言，短期看影响虽是不痛不痒，然而SE产品线如若被固化，未来的全球手机中高端市场将迎来一个可怕的对手。

一直以来，苹果就是手机行业的“奢侈品”。来自Counterpoint公布的2019年第三季度高端机市场报告显示，苹果手机在高端市场的销量占比达到52%，三星占比25%，而国产手机厂商则不足20%。

此时，苹果降维打击，推出了3000-5000元价位档产品，直指国产旗舰手机。纵观今年各家手机厂商推出的旗舰机大部分集中在了3000-5000元价位档。

同样的价格、更好的处理器、更好的系统生态，苹果iPhone SE2给国产手机厂商提出了一个难题。

更重要的是，苹果此次还很贴心的推出了一款APP“转移到iOS”，可以很轻松地将Android手机的资料转移到iPhone上。

“我相信（苹果低价版）对其他品牌肯定会有一些影响。”一加CEO刘作虎向网易科技《态℃》栏目如此表示。