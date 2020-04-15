苹果新 iPhone SE（2020）官方图赏

IT之家4月15日消息 今晚23点，苹果官网正式发布了全新的iPhone SE(2020)，采用4.7英寸Retina HD显示屏，并配有Touch ID，搭载 A13处理器，黑白红三色，售价3299元起。

IT之家注意到，苹果中国官网现已更新iPhone SE的页面，官方的Slogan是“称心称手，超值入手”。以下是官方发布的iPhone SE 图片，一起来看一下吧。

iPhone SE（2020）相机样张：

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