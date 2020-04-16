消息称英伟达收购芯片制造商Mellanox交易已获中国批准

据国外媒体报道，消息人士透露，半导体厂商英伟达收购芯片制造商Mellanox的交易已获中国批准。

据外媒报道，该项批准将不包括“单独持有”的要求，目前正在等待签字。上月，外媒报道称，该项批准已接近完成，但将要求这两家公司在数年内保持独立的研发部门。

英伟达是在去年3月份宣布将以69亿美元全现金收购Mellanox的。在披露这笔收购计划时，这两家公司就已经达成了最终的协议。这笔交易将是英伟达有史以来规模最大的一笔收购交易，将提振其数据中心芯片业务。

英伟达以其强大的游戏芯片而闻名，同时还提供旨在加快教服务器识别图像等人工智能（AI）任务处理速度的芯片，而Mellanox则生产用于在数据中心内部连接服务器的芯片。

英伟达收购Mellanox，看中的就是Mellanox在数据中心技术等方面的能力。英伟达希望通过这笔收购交易来增强其数据中心和人工智能业务，进而更好的与英特尔等其他竞争对手展开竞争。收购完成后，英伟达在高性能计算和云计算方面的实力将会进一步增强。

此前，这笔收购交易已经获得了美国监管机构和欧盟的无条件批准。现在，这笔交易又获得了中国的批准。

Mellanox成立于1999年，总部位于加利福尼亚州桑尼维尔和以色列约克尼穆。该公司是面向服务器、存储和超聚合基础设施的端到端以太网和InfiniBand智能互联解决方案与服务的供应商。在中国，该公司拥有阿里巴巴和百度等大客户。

Mellanox的互联解决方案，通过提高吞吐量和降低延迟，更快的传输数据、释放系统的性能进而提高数据中心的效率。