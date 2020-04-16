Redmi K30 Pro微距拍摄：Redmi科幻大片《觅境》奇幻壁纸公布

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月16日消息 Redmi手机此前正式发布新款Redmi K30 Pro，同时今天官方也公布了Redmi科幻大片第2部《觅境》的相关视频及官方壁纸。
视频观看
IT之家了解到，Redmi科幻大片共有三集，均由Redmi K30 Pro拍摄。Redmi K30 Pro全系标配索尼IMX686/6400万像素超清主摄，变焦版则支持双OIS光学防抖、3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有