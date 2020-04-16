Redmi K30 Pro微距拍摄：Redmi科幻大片《觅境》奇幻壁纸公布

IT之家4月16日消息 Redmi手机此前正式发布新款Redmi K30 Pro，同时今天官方也公布了Redmi科幻大片第2部《觅境》的相关视频及官方壁纸。

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IT之家了解到，Redmi科幻大片共有三集，均由Redmi K30 Pro拍摄。Redmi K30 Pro全系标配索尼IMX686/6400万像素超清主摄，变焦版则支持双OIS光学防抖、3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术。