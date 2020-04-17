苹果计划陆续重启中国之外Apple Store：本周六从韩国开始

据国外媒体报道，当地时间周四苹果公司表示，将于本周重开位于韩国首尔的苹果零售商店。目前苹果还没有在其他地方重开苹果零售商店的具体计划，但此前曾表示可能会在5月份的某个时候重开美国门店。

苹果在今年3月份关闭了全球458家零售商店，原计划开店日期为3月27日。但随着新冠疫情的持续蔓延，闭店期限被无限期延长。关闭门店影响了苹果进行店内退货维修、提供天才吧技术支持以及销售产品等业务。

苹果在一份声明中表示:“在阻止新冠疫情蔓延的过程中，韩国成效明显。”韩国人口超过5100多万，确诊病例约1.05万例，死亡人数只有229人。韩国在遏制病毒传播方面取得的成功，是苹果公司现在愿意在韩国首尔重开其零售商店的原因。上个月，苹果重新开放其在中国运营的全部42家零售商店。

据报道,苹果将缩短商店的运营时间，“以确保客户和员工继续保持健康”。苹果零售商店的重点将是提供产品支持,而不是销售。苹果公司鼓励客户通过在线订购以及到店提货的方式购买自己想要的产品。

据报道，本周四，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在与公司员工的一次线上会议上表示，公司还不确定员工何时能重返公司办公室，当员工返岗时可能会涉及到保持社交距离以及检测体温。