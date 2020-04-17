苹果iOS/iPadOS 13.4.5首个公测版更新发布！

IT之家4月17日消息 苹果今天正式发布了iOS/iPadOS 13.4.5首个公测版更新，苹果于本月初开始为开发人员推送Beta更新并于昨天发布了第二个开发人员beta更新。

iOS 13.4.5首个公测版更新仍专注于错误修复和性能改进，包含错误修复和改进。

在该版本下，用户现在可以在Instagram和Facebook Stories上共享他们正在收听的音乐。以前，这只能在使用第三方工具之前实现。

以下是该更新的官方升级说明：

· 修复了运行iOS 13.4的设备无法与运行iOS 9.3.6和更低版本或OS X El Capitan 10.11.6和更低版本的设备参与FaceTime呼叫的问题

· 解决了“设置”应用程序中的一个错误，该错误可能导致从主屏幕上的快速操作菜单中选择蓝牙失败

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE（第二代）

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2