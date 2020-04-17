《孤岛危机》重制版官宣：今夏登陆PC/Xbox One/PS4/Switch

IT之家4月17日消息 Crytek官方今天放出了《孤岛危机》重制版的预告片，并宣布该作将会在2020年夏季发售，登陆PC、Xbox One、PS4和任天堂Switch平台。

据了解，《孤岛危机：重制版》将专注于原版游戏的单人战役，并预计包含高质量纹理（textures）与得到改进的美术效果（art assets）、HD纹理包、临时抗锯齿（temporal anti-aliasing）、SSDO、SVOGI、领先性的景深效果（state-of-the-art depth fields）、新光线特效、动态模糊以及视差遮挡贴图（parallax occlusion mapping），颗粒效果也会适当的加入到游戏中。此外，游戏还包括体积雾与光轴（shafts of light），基于软件的光线追踪与屏幕空间反射。

IT之家了解到，《孤岛危机（Crysis）》是一款以科幻为题材的第一人称射击游戏，由德国游戏开发商Crytek制作开发，并由美国艺电发行，是孤岛危机三部曲的第一部。游戏的背景发生在一群外星机器的船舰在地底被发现，玩家扮演三角洲特种部队中暴龙小队的成员──诺曼（Nomad）进行搜索和撤离的任务。