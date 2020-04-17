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青豆体验：石头手持无线吸尘器H6车内吸尘

2020/4/17 14:14:12来源：IT之家作者：青豆责编：青豆评论：

对于有车一族来说，最令人头疼的一个问题，就是清洁车内卫生——洗车不划算，不洗车又难以忍受一层层的灰尘。

前段时间，石头科技发布了石头手持无线吸尘器H6，IT之家第一时间拿到了这款产品，并发布了体验测评报告。当时有不少网友留言，希望可以看到更多的车内吸尘器的清洁效果，青豆又专门体验了一下。

从与真人对比的照片就可以看出，石头手持无线吸尘器H6的包装硕大，包装内除了产品本身之外，还有很多刷头和落地充电支架等配件。这些刷头配件适用于不同场景，包括吸键盘、被褥除螨、车用清洁、沙发、毛毯、地面等。

针对车内吸尘应用，石头手持无线吸尘器H6搭配了专用的刷头，可一秒安装和拆卸，非常方便。当然，对于一些纵深较长普通吸头难以进入的区域，石头手持无线吸尘器H6还支持通过软管来扩大清洁范围。

车座椅不易积攒垃圾，但长期不清洁也会在座椅表层积攒一些细小的碎屑，特别是座椅的拼接缝隙处。斜面设计的毛刷吸头比较适合清洁车座椅，顶部倾斜的角度使刷头更易贴合座椅，对于座椅的拼接缝隙也能完整覆盖清洁。青豆的车是皮质座椅，吸尘清洁相对方便。IT之家另一位水编的车座椅是编织物座椅，每次清洁都很难把编织物内的碎屑清除出去。青豆用毛刷吸头测试了一下，清理效果也很理想。

另一点需要说的是，青豆是一个女生，力气有限，但石头手持无线吸尘器H6的重量合适，单手握持操作清洁全部座椅也不会觉得吃力。

对有车一族而言，车内座椅两侧和座椅下方、中控台缝隙等，是一个很令人头疼的地方，堪称卫生死角区域，甚至洗车时都很难完全清理干净。这种区域，青豆使用了石头手持无线吸尘器H6缝隙清洁吸头。它狭长的吸头可以伸入座椅缝隙的最底端，基本无死角。

当然，如果座椅高度较高，也可以接上清洁软管增加长度。从动图中我们可以看出清洁软管的拉伸长度还是非常足够的。

车内空调出风口位置也是一个卫生死角，每次开车开空调总担心出风口的灰尘。石头手持无线吸尘器H6的毛刷吸头，可以通过清扫、吸尘，完美清理空调出风口，也避免了用纸或毛巾擦拭时把灰尘擦到空调口内。

在以前，青豆一直不太喜欢用吸尘器清理车内卫生，最大的原因之一，就是吸尘器续航不够，往往清理一半多，就没电了。而这次青豆一顿操作猛如虎，半小时操作清理车位碎屑、灰尘，石头手持无线吸尘器H6续航可以保证清洁不间断。

清洁效果也比较令人满意，最重要是的石头手持无线吸尘器H6可以提高清洁效率，并解决了缝隙、座椅底部等难以手动清洁的卫生死角。

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