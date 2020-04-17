魅族万志强：魅族17正式发布还需再等一下，已量产，正全力备货中

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IT之家4月17日消息 今日下午魅族 17 mSmart 5G 快省稳技术分享会正式举行。会上魅族科技营销负责人万志强也更新了目前新款魅族17手机的研发状态。
魅族科技营销负责人万志强表示，目前魅族17已进入量产，正全力备货中。同时他强调魅族17正式发布还需再等一下。
IT之家了解到，魅族17搭载高通 X55 基带，峰值下载速度高达2457Mbps，支持SA和NSA的双模5G网络，采用一套解决“快省稳”mSmart 5G解决方案。
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