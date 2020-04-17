荣耀30 京东超2万人预约：4月21日开卖，2999元起

IT之家4月17日消息 4月15日，在荣耀30系列新品发布会暨荣耀春夏秀上，荣耀30/30 Pro/30 Pro+系列手机正式发布，售价为2999 元至 5499 元，现已在京东开启预售和预约，4月21日正式上市。目前，在京东平台荣耀30已经有25232人预约，荣耀30 Pro系列也有19266人预约。

▲ 荣耀30 Pro +

IT之家了解到，荣耀30手机搭载麒麟985芯片，采用6.53英寸OLED屏幕，配备4000万超感光主摄+50倍潜望式超稳长焦镜头+800万广角+200万微距镜头，支持屏内指纹，搭载4000毫安时电池和40W超级快充。

配置方面，荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+搭载麒麟990 5G处理器，NPU提高460%，AI算力达70185分，支持全系列5G双模六频。

荣耀30 Pro和Pro+采用VC液冷散热技术，配备4000mAh电池和40W超级快充。荣耀30 Pro+还支持27W无线超级快充以及反向无线充电。

相机方面，荣耀30 Pro搭载4000万超感光主摄IMX600、50倍潜望式超稳长焦，标配1600万超广角镜头；荣耀30 Pro+采用5000万像素的RYYB的IMX700超感光主摄，拥有超大传感器及超大像素，还支持全像素八核对焦和AI RAW 超级人像引擎。