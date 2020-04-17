索泰 INSPIRE STUDIO 迷你PC发布：i7+RTX 2060S，13999元

IT之家4月17日消息 今年1月份，索泰公布了一款 Inspire Studio mini PC，全白的配色。今天，索泰在国内正式发布了这款产品，搭载九代i7+RTX 2060 Super，售价13999元，近期上架。

IT之家了解到，INSPIRE STUDIO整机体积5.58L，普通电脑主机的1/8大小，2.5D弧边钩脚，搭配淡雅的纯白配色。

索泰INSPIRE STUDIO 搭载桌面级图灵RTX 2060super 光追独立显卡，通过了NVIDIA RTX STUDIO官方认证，采用了英特尔第九代I7-9700酷睿8核心8线程处理器，睿频可达4.7GHz。索泰INSPIRE STUDIO拥有4个高清视频输出接口（DP1.4*3+HDMI），最多支持4屏输出，多屏拓展，创作更方便。整机配备了5 x USB3.1，1 x USB 3.1 type-c高速接口，以及SD/SDHC/SDXC读卡器接口，数据传输更快速。搭载killer 千兆以太网卡和无线网卡，同时还标配蓝牙5.0模块和双频无线天线。整机配置了32GB DDR4大容量内存，同时标配512GB NVMe 高速SSD和2TB 大容量HDD。

索泰表示，INSPIRE STUDIO将在近期上架索泰天猫旗舰店，售价13999元。