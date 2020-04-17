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铁路12306：注意啦！这些车次恢复开行

2020/4/17 18:58:04来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月17日消息 IT之家了解到，今日晚间中国铁路官方发布消息称，结合复工复产返程，以及大学生返校客流变化，在加强疫情防控工作的同时，铁路部门为促进分区分级，精准复工复产，这些车次陆续恢复开行

广州局集团公司

4月16日至4月18日

• 广州南至阳江恢复开行

C7215次

4月17日至4月19日

• 阳江至广州南恢复开行

C7216次、C7218次

C7220次、C7222次

• 广州南至阳江恢复开行

C7217次、C7219次、C7221次

• 广州南至珠海恢复开行

C7617次、C7619次

C7621次、C7623次

• 珠海至广州南恢复开行

C7618次、C7620次

C7622次、C7624次

成都局集团公司

4月17日至4月27日

• 重庆北至万州北恢复开行

C6404次、C6414次

C6424次、C6430次

• 万州北至重庆北恢复开行

C6407次、C6417次

C6425次、C6433次

4月18至4月28日

• 重庆北至万州北恢复开行

C6432次、C6410次、C6420次

• 万州北至重庆北恢复开行

C6403次、C6413次、C6423次

南宁局集团公司

4月17日至4月24日

• 三江南—北海恢复开行D8491次

• 北海—南宁东恢复开行D8302次

• 南宁东—北海恢复开行D8313次

• 北海—柳州恢复开行D8414次

4月18日至4月25日

• 柳州—北海恢复开行D8253次

• 北海—桂林恢复开行D8408次

• 桂林—北海恢复开行D8411次

4月19日至4月26日

• 北海—桂林北恢复开行D8402次

• 桂林北—南宁东恢复开行D8205次

• 南宁东—桂林北恢复开行D8208次

4月17日至4月19日

• 南宁东—防城港北恢复开行D8341次

• 防城港北—南宁东恢复开行D8344次

• 南宁东—防城港北恢复开行D8345次

• 防城港北—南宁东恢复开行D8350次

• 南宁东—防城港北恢复开行D8347次

• 防城港北—南宁东恢复开行D8354次

• 南宁东—防城港北恢复开行D8351次

4月17日至4月19日

• 防城港北—南宁东加开D9654次

4月19日至4月20日

• 桂林北—玉林恢复开行D8481次

• 玉林—桂林北恢复开行D8484次

• 桂林北—玉林恢复开行D8483次

• 玉林—桂林北恢复开行D8486次

呼和浩特局集团公司

4月17日起

• 鄂尔多斯至乌兰察布恢复开行D6968次

• 乌兰察布至包头恢复开行D6771、D6775次

• 包头至乌兰察布恢复开行D6772次

• 包头至呼和浩特东恢复开行D6768次

沈阳局集团公司

4月17日至4月20日

• 沈阳—丹东恢复开行D7629次

• 丹东—通辽恢复开行C1138/9次

4月21日至4月27日

• 丹东—沈阳恢复开行D7634次

• 沈阳—丹东恢复开行D7605次

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关键词：铁路12306

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