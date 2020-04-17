铁路12306：注意啦！这些车次恢复开行

IT之家4月17日消息 IT之家了解到，今日晚间中国铁路官方发布消息称，结合复工复产返程，以及大学生返校客流变化，在加强疫情防控工作的同时，铁路部门为促进分区分级，精准复工复产，这些车次陆续恢复开行。
广州局集团公司
4月16日至4月18日
• 广州南至阳江恢复开行
C7215次
4月17日至4月19日
• 阳江至广州南恢复开行
C7216次、C7218次
C7220次、C7222次
• 广州南至阳江恢复开行
C7217次、C7219次、C7221次
• 广州南至珠海恢复开行
C7617次、C7619次
C7621次、C7623次
• 珠海至广州南恢复开行
C7618次、C7620次
C7622次、C7624次
成都局集团公司
4月17日至4月27日
• 重庆北至万州北恢复开行
C6404次、C6414次
C6424次、C6430次
• 万州北至重庆北恢复开行
C6407次、C6417次
C6425次、C6433次
4月18至4月28日
• 重庆北至万州北恢复开行
C6432次、C6410次、C6420次
• 万州北至重庆北恢复开行
C6403次、C6413次、C6423次
南宁局集团公司
4月17日至4月24日
• 三江南—北海恢复开行D8491次
• 北海—南宁东恢复开行D8302次
• 南宁东—北海恢复开行D8313次
• 北海—柳州恢复开行D8414次
4月18日至4月25日
• 柳州—北海恢复开行D8253次
• 北海—桂林恢复开行D8408次
• 桂林—北海恢复开行D8411次
4月19日至4月26日
• 北海—桂林北恢复开行D8402次
• 桂林北—南宁东恢复开行D8205次
• 南宁东—桂林北恢复开行D8208次
4月17日至4月19日
• 南宁东—防城港北恢复开行D8341次
• 防城港北—南宁东恢复开行D8344次
• 南宁东—防城港北恢复开行D8345次
• 防城港北—南宁东恢复开行D8350次
• 南宁东—防城港北恢复开行D8347次
• 防城港北—南宁东恢复开行D8354次
• 南宁东—防城港北恢复开行D8351次
4月17日至4月19日
• 防城港北—南宁东加开D9654次
4月19日至4月20日
• 桂林北—玉林恢复开行D8481次
• 玉林—桂林北恢复开行D8484次
• 桂林北—玉林恢复开行D8483次
• 玉林—桂林北恢复开行D8486次
呼和浩特局集团公司
4月17日起
• 鄂尔多斯至乌兰察布恢复开行D6968次
• 乌兰察布至包头恢复开行D6771、D6775次
• 包头至乌兰察布恢复开行D6772次
• 包头至呼和浩特东恢复开行D6768次
沈阳局集团公司
4月17日至4月20日
• 沈阳—丹东恢复开行D7629次
• 丹东—通辽恢复开行C1138/9次
4月21日至4月27日
• 丹东—沈阳恢复开行D7634次
• 沈阳—丹东恢复开行D7605次