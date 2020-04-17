民航局：国际机票全部直销，杜绝倒票炒票

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IT之家4月17日消息 IT之家从中国民航局官网获悉，民航局于4月16日下发《关于进一步明确疫情期间国际机票销售有关问题的通知》，要求航空公司对国际机票全部采取直销模式，确保公开透明、明码标价，杜绝中间环节倒票、炒票行为。
通知要求，对已由代理企业销售的国际机票要加强管控，严禁换票，订座及购票后禁止更改旅客姓名，以杜绝中间环节倒票、炒票行为。如发现价格违法违规行为，鼓励旅客向国家有关部门投诉举报，切实维护自身合法权益。
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