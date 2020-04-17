富士X-T4 相机开启预售：支持18种胶片模拟，机身11790元

IT之家4月17日消息 今年2月份，富士X-T4旗舰无反相机国行发布，现在这款相机已经在京东开启预售，4月28日正式开售，机身售价为11790元。

IT之家了解到，富士X-T4使用背照式2610万像素“X-TransTM CMOS 4”传感器和高速图像处理引擎“X-Processor 4”。X-T4是X-T系列中第一款采用IBIS机身防抖装置的机型，与大部分XF/XC镜头搭配使用时，可提供5轴6.5档的图像防抖性能，其检测精度约为X-H1中IBIS单元的8倍。



官方称，X-T4提供出色的自动对焦性能，可提供取景器下最快15幅/秒的机械快门连拍，自动对焦速度高达0.02秒（是目前搭配APS-C尺寸传感器的无反相机中最快的），使用电子快门时它可实现30幅/秒的无间断连拍。连拍模式下跟踪人脸/人眼的能力提升近两倍，同时弱光下相位对焦扩展到-6.0EV，即使环境“漆黑”，仍能保持快速的自动对焦。



X-T4能够以240P录制全高清视频，4K视频到专业60P 10bit 4:2:2性能。IBIS机身防抖与数码图像防抖功能(DIS)结合使用，会带来更佳的图像稳定性，在边走边拍时尤为重要通过触摸屏或转盘都可设置视频参数，更加便捷灵活使用。新增MP4格式录制，支持双SD卡备份录制。



X-T4机身内置18种胶片模拟模式。新的胶片模拟模式“ETERNA漂白效果”，可提供丰富的色调。这种新模式模拟了传统的胶片处理技术“漂白效果”，在特殊的环境下可生成低饱和度和高对比度的图像。



外观方面，X-T4沿袭经典高辨识度的胶片单反造型，搭载369万像素高清电子取景器，三种“增强”模式可以进一步提高EVF响应和显示性能。3.0英寸LCD翻转触控屏，更适合vlog时代的拍摄需求。机身遍布63个密封点，全天候防滴防尘，可以在低至-10℃的温度下工作。