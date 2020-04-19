奔驰中国召回部分进口S级汽车：前轴制动器安装尺寸可能不正确

IT之家4月19日消息 国家市场监督管理总局质量发展局发布公告称，日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。将自2020年4月30日起，召回生产日期在2018年4月9日至2018年5月9日期间的部分进口S级车辆，共计131辆。

IT之家了解到，本次召回范围内的车辆，由于生产偏差前轴可能安装了尺寸不正确的制动器（含制动盘、制动卡钳、制动片）。在这种情况下，车辆可能不符合相应型号的认证规格，存在安全隐患。

公告指出，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司将为受影响车辆免费更换正确尺寸的前轴制动器（含制动盘、制动卡钳、制动片），以消除安全隐患。

此外，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司还向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自2020年8月30日起召回以下车辆，共计2167辆。

（一）梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司召回部分2006年1月16日至2006年8月21日生产的进口C级、CLK级、CLS级、E级汽车，共计1622辆；

（二）北京奔驰汽车有限公司召回部分2006年1月16日至2006年2月22日生产的国产E级汽车，共计545辆。

本次召回范围内部分车辆滑动天窗的玻璃面板和天窗框架之间的粘合可能不符合规格。在这种情况下，粘接的性能可能会随着时间的推移逐渐减弱，无法确保粘接的特定耐久性要求，造成天窗玻璃面板可能会与车辆分离，增加发生事故或对其他道路使用者造成伤害的风险，存在安全隐患。

公告指出，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权服务中心，为召回范围内的车辆免费检查天窗玻璃面板的粘接力，对粘接力不符合要求的更换滑动天窗，以消除安全隐患。