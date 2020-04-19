内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

奔驰中国召回部分进口S级汽车：前轴制动器安装尺寸可能不正确

2020/4/19 14:46:13来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月19日消息 国家市场监督管理总局质量发展局发布公告称，日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。将自2020年4月30日起，召回生产日期在2018年4月9日至2018年5月9日期间的部分进口S级车辆，共计131辆。

IT之家了解到，本次召回范围内的车辆，由于生产偏差前轴可能安装了尺寸不正确的制动器（含制动盘、制动卡钳、制动片）。在这种情况下，车辆可能不符合相应型号的认证规格，存在安全隐患。

公告指出，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司将为受影响车辆免费更换正确尺寸的前轴制动器（含制动盘、制动卡钳、制动片），以消除安全隐患。

image.png

此外，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司还向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自2020年8月30日起召回以下车辆，共计2167辆。

（一）梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司召回部分2006年1月16日至2006年8月21日生产的进口C级、CLK级、CLS级、E级汽车，共计1622辆；

（二）北京奔驰汽车有限公司召回部分2006年1月16日至2006年2月22日生产的国产E级汽车，共计545辆。

本次召回范围内部分车辆滑动天窗的玻璃面板和天窗框架之间的粘合可能不符合规格。在这种情况下，粘接的性能可能会随着时间的推移逐渐减弱，无法确保粘接的特定耐久性要求，造成天窗玻璃面板可能会与车辆分离，增加发生事故或对其他道路使用者造成伤害的风险，存在安全隐患。

公告指出，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权服务中心，为召回范围内的车辆免费检查天窗玻璃面板的粘接力，对粘接力不符合要求的更换滑动天窗，以消除安全隐患。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：奔驰

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    