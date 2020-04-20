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海信首款5G手机F50发布：紫光展锐虎贲T7510+5010mAh电池

2020/4/20 9:58:23来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月20日消息 今日，搭载紫光展锐虎贲T7510的海信首款5G手机F50正式发布，支持SA与NSA双模5G，内置5010mAh电池，6GB+128GB版本售价2199元

海信F50 5G采用6.52英寸水滴屏，机身背面采用纳米级极光全息纹理，加持高精光学镜头镀膜工艺。IT之家了解到，海信F50 5G搭载紫光展锐虎贲T7510，支持SA/NSA双模组网，N41/N78/N79等5G主流频段，以及5G与4G的智能无缝切换。

海信F50 5G配备的虎贲T7510采用2T4R传输技术，天线数量增加了一倍；全新升级的还有WiFi MIMO双天线技术。紫光展锐虎贲T7510采用8核CPU架构，由4颗2.0GHz的Arm Cortex-A75及4颗1.8GHz的Arm Cortex-A55组成。虎贲T7510整合了[email protected]编解码、802.11AC、BT 5.0等能力。

海信F50 5G手机搭载5010mAh大容量电池，支持18W安全快充技术，并采用了8mm超宽热管。

海信F50配备4800万主摄+200万景深+800万广角+200万微距的四摄组合，提供了超级夜景、HDR、AI 美颜等拍照功能。其中，景深摄像头还具备红外检测功能，通过检测红外信号来防偷拍。

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关键词：海信紫光展锐

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