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美图宣布无偿向全球永久开放在线试妆系统

2020/4/20 18:26:53来源：网易科技作者：-责编：孤城评论：

4月20日消息，美图公司宣布“美业驰援计划”升级，无偿向全球美妆企业永久开放“彩妆推广助手”在线试妆系统。

年初，美图公司推出了“美业驰援计划”，免费为国内一万家美妆企业提供为期3个月的在线试妆服务，帮助拓展在线销售。3月，美图公司针对美图魔镜线下AR试妆服务所有的合作伙伴，在原合同的基础上延长3个月服务，因此将面向中国区限时免费使用的“驰援计划”，升级成为无偿向全球美妆企业永久开放的在线试妆系统

据美图公司介绍，该在线试妆系统名为“彩妆推广助手”，依托于美图魔镜AR试妆影像技术，专门针对手机端H5所打造。围绕着美业线上零售的销售场景，“彩妆推广助手”可以提供唇彩、腮红、眼线等彩妆产品的虚拟试用及销售。该系统拥有简单、快捷、支持款式丰富等特点，零技术基础的BA也可通过AR试妆编辑器1分钟就可以生成虚拟妆容效果。

此次升级后，彩妆推广助手还具备了在线分享及销售功能。美妆企业和BA通过妆效配置、导图取色等功能制作本品牌的彩妆产品试色网页后，可以在微信、微博、Facebook、Twitter等社交平台上分享、引导消费者进行线上试妆。消费者如对相关的产品效果满意，可直接点击试妆页面产品链接跳转到品牌官网或者淘宝、京东、拼多多等购物平台购买。

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关键词：美图在线试妆

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