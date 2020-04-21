疫情影响外卖员工，美外卖公司将提供家庭津贴

北京时间4月21日早间消息，据外媒报道，Postmates将扩大其针对受COVID-19疫情影响的配送员所提供的援助项目，新的援助包括为已为人父母的配送人员、或是需要照顾家中生病成员的配送人员提供津贴。

作为美国第四大配送服务平台，Postmates本周一宣布，他们计划通过其Postmates Fleet Relief基金在加州和纽约为配送人员家庭提供现金补贴。Postmates的这项政策比其他零工经济企业为工人所提供的帮助更进了一步。但是Postmates并未透露其平台上有多少配送人员符合救助条件。

包括DoorDash、Grubhua和Uber在内的其他配送平台当前都在为工人提供各种形式的经济和医疗援助，但是Postmates是第一家提供育儿津贴的平台。该公司CEO巴斯蒂安·莱曼（Bastian Lehmann）在一份声明中表示：“我很自豪能够领先于整个行业，创建这样一个项目，为许多家庭提供更多的紧急经济支持。”

Postmates的一位发言人表示，从本周五开始，每周配送次数达到至少60次的配送人员可以申请这项补贴。补贴将按周发放，申请者可以再次申请，补贴的金额将按照配送人员平均每小时的三倍发放，当前配送人员的平均时薪为72美元左右。这家总部位于旧金山的企业拒绝透露这项政策将会持续多长时间，或是这项基金的总规模有多大。

疫情对于零工从业者的打击尤其严重，通常情况下，这些工人缺乏医疗福利以及长期的稳定性。但是与此同时，在大量美国人因疫情失去工作之后，零工也正在变得更加受欢迎起来。Postmates表示，注册该应用的配送人员比此前提升了84%。此外，由于越来越多的人为了躲避疫情而留在家中，用户对配送服务的需求也出现了明显的提升。

44岁的基·布劳萨德（Kee Broussard）在2017年成为了Postmates的配送人员，她表示自己每周的收入为600美元左右。但是从上个月开始，由于学校停课，她不得不留在加州照顾女儿，这导致其每周的收入减少了一半。布劳萨德表示，她将会第一时间申请Postmates的育儿津贴。

但是尽管如此，Postmates的处境依然存在着不确定性。大约一年多以前，Postmates表示已向美国监管机构提交了用于IPO的保密文件。去年9月，公司再次完成了一轮融资，当时其估值为24亿美元。但是直到目前，这家公司依然没有上市，按照当前的市场条件判断，他们在短期内很难完成IPO。从用户使用量来看，市场研究机构Edison Trends的数据显示，在美国线上外卖配送市场上，Postmates的市场占有率只有6%，远远落后于其他竞争对手。