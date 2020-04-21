研究发现：微重力会导致宇航员大脑膨胀，视力损伤

北京时间4月21日消息，据国外媒体报道，事实证明，人们在太空中生活一段时间就会改变大脑，可能需要不停地旋转身体才能避免这种伤害。

自从人类进入太空以来，研究人员就一直在探索太空飞行如何影响人体的生理和健康，例如：美国双胞胎宇航员的太空飞行测试，揭晓了太空生活对人体构成多种影响，甚至涉及到基因表达。

但是一项最新研究表明，太空飞行可能以奇特和不寻常的方式影响着人类大脑，这可能会损害宇航员的视力，并持续很长一段时间。

从太空飞行至现今，已经数次出现宇航员太空旅行后出现视力问题。地球医学评估报告显示，宇航员返回地球后会出现视神经膨胀、视网膜出血、眼睛结构变化等。

科学家怀疑宇航员出现视力问题是由于太空飞行中颅内压升高所致，在一项最新研究中，科学家发现太空飞行导致宇航员颅内压升高是由于微重力环境引起的。

在这项研究中，研究小组对11位宇航员（10男和1女）在太空旅行前和太空旅行返回一年后分别进行磁共振成像扫描（MRI），该技术使用磁场对人体部位进行扫描分析。磁共振图像显示，长时间暴露在微重力环境下，将出现大脑肿胀，围绕大脑和脊髓的脑脊液体积增大。

这些发现支持了太空飞行会增加头部压力的理论，这可能与导致宇航员出现视力的问题有关。此外，暴露在微重力环境下，脑垂体被压迫，长度和外形也发生了变化，这同样与颅内压力增大有关。

同时，研究人员还发现当宇航员返回地球一年之后，其脑垂体压迫和颅内压增大的现象仍然存在，这种持续影响可能是长期的，然而还需要进一步研究来评估微重力在宇航员一生中如何影响大脑，以及人与人之间存在的差异。

目前，研究人员正在致力于研究应对策略，用于减少宇航员在太空飞行中产生的对身体负面影响。

为了测试这些应对策略，研究对象被放在床上休息，他们的头部向下倾斜，以模拟科学家认为在微重力下发生的体液流动。在这种情况下，研究人员发现视神经肿胀，并看到了太空飞行中其他物理效应。如果我们能在卧床休息的研究中预防这些影响，那么我们就有可能在微重力环境中预防大脑产生变化。

研究人员正在研究的策略之一是模拟科幻电影《2001：太空漫游》中的旋转空间站，让宇航员在一天某段时间内身体旋转，模拟一种人造重力环境。另一个策略是为宇航员腿部和双脚设计一套专业防护服，帮助他们维持体液均衡。这项最新研究报告发表在4月14日出版的《北美放射学会杂志》上。