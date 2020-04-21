小米 MIUI 12 官方海报公布：触碰想象，感受真实

IT之家4月21日消息 今天上午小米手机官微宣布，将于4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。

这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI官方也已经公布MIUI 12的官方海报，主题是“触碰想象，感受真实”。

预计小米10青春版等将首发MIUI 12系统，IT之家获悉，MIUI 12将进一步改进全局深色模式，包括非线性的反色算法等，适配更多应用的暗黑模式。