小米 MIUI 12 官方海报公布：触碰想象，感受真实

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月21日消息 今天上午小米手机官微宣布，将于4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。
这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI官方也已经公布MIUI 12的官方海报，主题是“触碰想象，感受真实”。
预计小米10青春版等将首发MIUI 12系统，IT之家获悉，MIUI 12将进一步改进全局深色模式，包括非线性的反色算法等，适配更多应用的暗黑模式。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有