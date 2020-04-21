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标配“超大杯”，iQOO Neo3全系采用“3+2旗舰至尊套餐”

2020/4/21 15:26:14来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月21日消息 今日，iQOO手机官微发布最新通信技术长图介绍，再曝“超速配置”，确认iQOO Neo3将支持5G双模、Wi-Fi 6，并配置了全方位的天线系统。

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iQOO产品经理也在社交平台透露，“iQOO Neo3都是超大杯的标配”，全系采用顶级核心配置。

IT之家了解到，iQOO Neo3针对手机网络连接性能进行了全面升级。在移动网络连接方面，iQOO Neo3支持5G双模SA/NSA全网通，有效提升数据吞吐量。

在Wi-Fi连接方面，iQOO Neo3应用双Wi-Fi智能网络技术，可以同时连接一个2.4Ghz和一个5Ghz Wi-Fi网络，并预判网络环境，实现智能切换；同时支持最新Wi-Fi 6标准。

在移动、Wi-Fi网络连接双重升级的基础上，iQOO Neo3还配置了全方位的天线系统。在 4G、5G、Wi-Fi等多网络的复杂场景下，iQOO Neo3支持多网络场景优化，通过零感网络切换和弱场网络增强技术，减少间歇性掉网以及无法访问数据网络的情况。

昨日，iQOO还宣布短道速滑男子500米世界纪录保持者武大靖将作为 Neo3 的竞速体验官。这款新机将于4月23日14点30分发布，发布会的主题为“生而为赢”。


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关键词：iQOO

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