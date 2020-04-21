百度副总裁韦方涉嫌贪腐，已被移送公安机关

IT之家4月21日消息 今天下午，百度职业道德委员会通报了一起员工涉嫌严重违纪违法案件，原百度集团副总裁韦方经公司调查发现涉嫌贪腐犯罪，现已被移送公安机关依法处理。

IT之家从通告获知，韦方利用职务之便侵占公司财产，涉嫌贪腐犯罪，已被移送公安机关依法处理。百度称，“韦方不仅背离了百度风清气正的职场文化，践踏了公司职业道德的底线，更触碰了法律的红线。”

百度公司强调，坚决打击一切违纪违法行为，对任何触碰职业道德红线的行为零容忍，对任何人、在任何时候，都绝不放松。近年来，百度通报处理了多起员工违纪违法事件，包括总监、副总裁级中高管，其反腐手段堪称凌厉。

下面是百度通报内容：