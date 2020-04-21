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百度副总裁韦方涉嫌贪腐，已被移送公安机关

2020/4/21 16:34:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月21日消息 今天下午，百度职业道德委员会通报了一起员工涉嫌严重违纪违法案件，原百度集团副总裁韦方经公司调查发现涉嫌贪腐犯罪，现已被移送公安机关依法处理。

IT之家从通告获知，韦方利用职务之便侵占公司财产，涉嫌贪腐犯罪，已被移送公安机关依法处理。百度称，“韦方不仅背离了百度风清气正的职场文化，践踏了公司职业道德的底线，更触碰了法律的红线。”

百度公司强调，坚决打击一切违纪违法行为，对任何触碰职业道德红线的行为零容忍，对任何人、在任何时候，都绝不放松。近年来，百度通报处理了多起员工违纪违法事件，包括总监、副总裁级中高管，其反腐手段堪称凌厉。

下面是百度通报内容：

各位同学：

现向大家通报一起公司员工涉嫌严重违纪违法案件，具体情况如下：

经公司调查发现，原集团副总裁韦方涉嫌贪腐犯罪，公司现已将韦方移送公安机关依法处理。

韦方不仅背离了百度风清气正的职场文化，践踏了公司职业道德的底线，更触碰了法律的红线。

百度坚决打击一切违法违纪行为，对任何触碰职业道德红线的行为零容忍，对任何人、在任何时候，都绝不放松！殷切希望广大同学引以为戒，勿忘初心，共同坚守公司简单可依赖的文化价值观，共建风清气正的职场文化，实现公司健康长远发展！

百度职业道德委员会

2020年4月21日

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关键词：百度

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