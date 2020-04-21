2399 元至 2999 元，努比亚 Play 5G 手机正式发布

IT之家4月21日消息 努比亚Play 5G手机新品发布会今天晚上举行，努比亚Play 5G手机设计简约，双曲面造型让握持手感更温润。航天铝合金材质的金属中框，坚固轻盈。后盖炫彩流光呈现光影美学，通过3D镭射影印技术，让纳米级的流动幻彩纹理呈现出向中心的X形状菱形律动光影，个性十足。

现在努比亚Play售价和上市信息公布，全系标配144Hz超竞屏，配备6.65英寸AMOLED高清大屏，高通骁龙765G，5100mAh超大电池+30W PD快充，索尼4800万超级四摄，双游戏触控肩键和屏下指纹，ICE2.5机架式液冷散热系统。6GB+128GB售价2399元，8GB+128GB售价2699元，8GB+256GB售价2999元！预约已开启，4月24日10点正式开售！

IT之家获悉，努比亚Play 5G手机拥有三款配色：5彩斑斓黑、5湖四海蓝、5颜六色白。

努比亚Play 5G手机设计了5款个性潮酷风格的包装封套Play Box，尽显内敛和张扬并存的⽓质。

努比亚Play 采用索尼4800万高清四摄，前置1200万自拍镜头。包括4800万像素IMX582主相机，800万像素超广角摄像头，200万像素超微距相机，200万像素人像景深镜头，前置1200万像素镜头。

努比亚Play 5G手机支持慢门视频拍摄功能玩法，凌波微步。相比普通拍摄，能够体现肢体移动时产生的拖影效果，动静结合，充满律动感，具有很强的视觉冲击力。

努比亚 Play搭载144Hz刷新率超竞屏，每秒运算144帧，每帧运算时间快至6.9毫秒；6.65英寸+先进的AMOLED显示材质，支持DCI-P3广色域。

努比亚Play 5G手机144Hz屏幕刷新率，与高通中国 联合调制GPU，充分发挥高通骁龙765G移动平台Adreno 620 GPU的性能，为用户带来更流畅的使用体验。

努比亚Play 5G手机完美支持TC游戏内插帧技术，确保游戏过程不掉帧，尽情地享受高刷新率屏幕带来的极速体验。

IT之家获悉，努比亚Play 5G手机搭载了⾼通骁⻰765G处理器，支持5G双模NSA & SA ，下行速率高达3.7Gbps，还支持努⽐亚独创的MagicWrite快速读写技术，快上加快。

努比亚Play 5G手机搭载ICE2.5机架式液冷散热系统，以61mm超大液冷管为核心，配以导热石墨、凝胶、铜箔等多种散热材料，最⾼可为CPU降温16度，保证持续高性能输出，带来更佳的游戏体验。

努比亚Play 5G手机搭载5100mAh超大电池，搭配30W PD快充，⽀持PD3.0、QC4.0、PPS等协议，让你尽享超强续航体验。

努比亚Play 5G手机具有240Hz的触控采样率，极速响应！搭载双触控游戏肩键，多指操作让你⼿起⼑落。

努比亚Play 5G手机搭载了1217超⼤尺⼨扬声器，加上DTS⾳效加持，立体声、大音量让你身临其境。游戏专用双Mic，握持不遮音；全新光感屏下指纹，又快又安全。

努比亚Play 5G手机采用全新升级的nubia UI 8.0系统，搭载Play Space游戏空间，在游戏性能、显示和⾳效上，针对不同类型的游戏做了专⻔的调教，性能更强，AI更智能。

努比亚Play 5G手机 nubia UI 8.0搭载NEO AI，拥有应⽤分身、智能边栏、智慧识屏、智慧服务等功能，就像你的贴⼼智能助⼿，24⼩时陪伴你。neo性能，可以根据应⽤、游戏场景、CPU、GPU、内存等智能调度，让性能响应更加及时，帧率更稳定。支持5G短信，可以（群）发送⽂字、图⽚、⾳视频等文件。

努比亚Play 5G手机⽀持⽆线⾼清投屏。低延时、⾼清，可以轻松投电视投电脑，打游戏也好，和⼩姐姐视频也罢，都可以拥有实时的⼤屏体验。