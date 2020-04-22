耗资11亿美元，美激进投资者ValueAct大笔买入任天堂股票

北京时间4月22日早间消息，据外媒报道，美国激进投资者ValueAct Capital Partners在一封信件中表示，该公司已经买入超11亿美元任天堂股票，认定数字软件分销渠道和新兴娱乐产品的发展将会促进这家日本消费电子公司的增长。

ValueAct最早买入任天堂股票是在2019年4月，但该公司最近又在2月和3月的全球股市暴跌期间大举加仓。任天堂开发的马里奥和大金刚等角色在国际上备受追捧。

ValueAct在信中表示，任天堂的未来很光明，不仅其软件业务增长前景不俗，该公司也有可能转型为业务更广泛的娱乐公司。

在美国上市的任天堂股价周二报收于55.12美元，全天上涨4.20%。该公司尚未对此置评。

旧金山的ValueAct表示，该公司与任天堂管理层进行了几次会面，他们也认同任天堂CEO古川俊太郎（Shuntaro Furukawa）与ValueAct及其他公司分享的愿景。

其他激进投资公司往往会对目标企业公开施压，还会要求董事会席位，而ValueAct则更倾向于在幕后与管理层合作。

该公司在信中表示，其合伙人曾经为Adobe和微软董事会提供服务，现在则提供通过相关指导和经验帮助任天堂。但他们并没有索要董事会席位。

美国激进投资者逐渐将目光瞄准现金充裕的日本公司，这也将是ValueAct过去4年第三次投资日本公司。

几周前，ValueAct持有日本芯片和显示材料制造商JSR 7%的股份，去年还与罗布·黑尔（Rob Hale）合作加入奥林巴斯董事会，树立了公司治理领域的里程碑。

ValueAct表示，在过去10年的行业上升阶段，任天堂并没有像EA和动视等游戏软件公司那样繁荣。但该公司现在所经历的数字化转型必然带来回报。

此外，ValueAct表示该公司有机会成为一家娱乐公司。“我们相信任天堂将成为全世界最大的数字媒体服务商之一，与Netflix、Disney+、腾讯和Apple Music跻身同一行列。”他们在信中写道。

对任天堂的投资成为ValueAct自2018年宣布向美国花旗银行投资12亿美元后的最大手笔之一。虽然花旗银行与ValueAct展开了大量交流，但ValueAct并未索要花旗银行的董事会席位。

行业分析师认为，当美国投资者将注意力转向日本企业之际，ValueAct则凭借低调的策略成为其中最成功的一家。

虽然日本企业管理层历来对傲慢的美国投资者怀有担忧，但ValueAct却在信中表示，该公司从任天堂那里获得的反应有所不同：管理层“欢迎肯花时间理解任天堂独特发展道路的人”。

Activist Insight的数据显示，日本今年的激进投资活动保持稳定，共有14次，与去年持平。其他地方则因为新冠疫情导致活动受到抑制，投资者也不欢迎并购或不同的资本配置。

ValueAct投资任天堂可能会吸引人们将其与另外一家美国激进投资者Third Point进行对比，后者去年对索尼发起投资，敦促该公司剥离半导体业务，并出售索尼金融及其他业务的股份。

任天堂和索尼在游戏领域存在竞争关系。

这笔新的投资也是自长期合伙人梅森·莫菲特（Mason Morfit）今年早些时候从创始人杰弗里·乌本（Jeffrey Ubben）手中接过ValueAct CEO帅印后宣布的首笔重大投资。他们最早于3年前披露继任计划，当时的莫菲特就被任命为CEO。但乌本依然留在公司，专注于他的影响力投资基金ValueAct Spring Fund。